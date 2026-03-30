Bohár Dániel: hívja vissza Magyar Péter a provokátorait

Magyar Péter provokátoraitól már a munkájukat végző újságírók sincsenek biztonságban, jobboldali rendezvényeken támadnak kormánypártiakra. Bohár Dániel legújabb posztjában arra hívja fel Magyar Pétert, hogy fogja vissza a verőembereit, ne tartsa félelembe az ország lakosságát.
2026. március 30., hétfő 17:51
Lassan már egy lépést sem tudnak tenni Orbán Viktor hívei, hogy a Tisza agresszív hívei ne provokálják őket már a miniszterelnök országjáró rendezvényein. Bohár Dániel nemrég egy esernyős támadást volt kénytelen elviselni, akadályozták a Hír TV riporterének munkáját, rákos megbetegedést kívántak a jobboldali érzelmű embereknek, illetve van olyan, akit a frontra küldenének meghalni. Mint állította, mindezt Orbán Viktor nagygyűlésein, szerte az országban. Az újságíró azt kérte a Tisza Párt elnökétől, hogy a béke jegyében fogja vissza és tartsa távol a provokátorait a Fidesz rendezvényeitől.

Bohár Dániel arra szólította fel a patriótákat, minden provokációt rögzítsenek és küldjék el neki
Fotó: Bohár Dániel Facebook-oldala

Bohár Dániel felhívást tett közzé

A riporter arra kéri a magyarokat, amennyiben valamilyen provokáció, támadás éri őket egy-egy rendezvényen, vagy hasonlót látnak, akkor vegyék elő a telefonjaikat, rögzítsék azt, hadd lássa ország-világ, kiket küld a Tisza a békés tömegre.

Patrióta barátaim! A felvételeket pedig küldjétek el nekünk, és mi segítünk megmutatni az egész országnak, milyen a Tisza valódi arca

– fogalmazott Bohár Dániel, aki hozzátette, az újságírók tegyenek fel kérdéseket, majd ezeket a kisvideókat rakják ki a saját közösségi oldalaikra.

A riporter arra kér mindenkit, 

  • ne üljenek fel a különböző provokátoroknak, 
  • hiszen ők a békés többség, 
  • bőven elég, ha bemutatják őket a nyilvánosságnak.

Mint a videójának zárásaként elmondta, közösen védjék meg a békét Magyarországon.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

