Orbán Viktor: mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás
Bohár Dániel: hívja vissza Magyar Péter a provokátorait
Lassan már egy lépést sem tudnak tenni Orbán Viktor hívei, hogy a Tisza agresszív hívei ne provokálják őket már a miniszterelnök országjáró rendezvényein. Bohár Dániel nemrég egy esernyős támadást volt kénytelen elviselni, akadályozták a Hír TV riporterének munkáját, rákos megbetegedést kívántak a jobboldali érzelmű embereknek, illetve van olyan, akit a frontra küldenének meghalni. Mint állította, mindezt Orbán Viktor nagygyűlésein, szerte az országban. Az újságíró azt kérte a Tisza Párt elnökétől, hogy a béke jegyében fogja vissza és tartsa távol a provokátorait a Fidesz rendezvényeitől.
Bohár Dániel felhívást tett közzé
A riporter arra kéri a magyarokat, amennyiben valamilyen provokáció, támadás éri őket egy-egy rendezvényen, vagy hasonlót látnak, akkor vegyék elő a telefonjaikat, rögzítsék azt, hadd lássa ország-világ, kiket küld a Tisza a békés tömegre.
Patrióta barátaim! A felvételeket pedig küldjétek el nekünk, és mi segítünk megmutatni az egész országnak, milyen a Tisza valódi arca
– fogalmazott Bohár Dániel, aki hozzátette, az újságírók tegyenek fel kérdéseket, majd ezeket a kisvideókat rakják ki a saját közösségi oldalaikra.
A riporter arra kér mindenkit,
- ne üljenek fel a különböző provokátoroknak,
- hiszen ők a békés többség,
- bőven elég, ha bemutatják őket a nyilvánosságnak.
Mint a videójának zárásaként elmondta, közösen védjék meg a békét Magyarországon.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI
