Történelmi jelentőségű ítéletet hoztak egy dúsgazdag örökössel szemben, miután brutális támadásával kerekesszékbe kényszerítette mostohafiát

Példátlan döntést hozott egy esküdtszék: 1,1 milliárd dolláros kártérítést ítéltek meg annak a kisfiúnak, akit saját mostohaapja majdnem halálra vert – számolt be vasárnap a New York Post.

A 34 éves Charles Brooks Jr. 2021 áprilisában vigyázott a mindössze kétéves gyermekre, miközben az édesanya dolgozott. A vád szerint a férfi nem vitte el a kisfiút a tervezett kórházi látogatásra, hanem brutálisan bántalmazta. A gyermeket később életveszélyes állapotban találták meg, testén harapásnyomokkal és súlyos sérülésekkel.

A kisfiú traumás agysérülést szenvedett, krónikus légzési elégtelenség alakult ki nála, és azóta is gépi lélegeztetésre szorul. Ágyhoz kötött, nem tud járni, és élete végéig 24 órás ellátást igényel.

Texas oil heir Charles Brooks Jr. ordered to pay historic $1.1B after brutally attacking toddler stepson, putting him in wheelchair https://t.co/fInvQsN0B9 pic.twitter.com/yMo9AVwrwp — New York Post (@nypost) March 29, 2026



A bíróság által megítélt összeg két részből áll: 291 millió dollár a tényleges károkat fedezi – beleértve az orvosi kezeléseket és a jövőbeni ellátást –, míg 810 millió dollárt büntető kártérítésként szabtak ki a különösen kegyetlen bántalmazás miatt.