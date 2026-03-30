Történelmi jelentőségű ítéletet hoztak egy dúsgazdag örökössel szemben, miután brutális támadásával kerekesszékbe kényszerítette mostohafiát
Példátlan döntést hozott egy esküdtszék: 1,1 milliárd dolláros kártérítést ítéltek meg annak a kisfiúnak, akit saját mostohaapja majdnem halálra vert – számolt be vasárnap a New York Post.
A 34 éves Charles Brooks Jr. 2021 áprilisában vigyázott a mindössze kétéves gyermekre, miközben az édesanya dolgozott. A vád szerint a férfi nem vitte el a kisfiút a tervezett kórházi látogatásra, hanem brutálisan bántalmazta. A gyermeket később életveszélyes állapotban találták meg, testén harapásnyomokkal és súlyos sérülésekkel.
A kisfiú traumás agysérülést szenvedett, krónikus légzési elégtelenség alakult ki nála, és azóta is gépi lélegeztetésre szorul. Ágyhoz kötött, nem tud járni, és élete végéig 24 órás ellátást igényel.
A bíróság által megítélt összeg két részből áll: 291 millió dollár a tényleges károkat fedezi – beleértve az orvosi kezeléseket és a jövőbeni ellátást –, míg 810 millió dollárt büntető kártérítésként szabtak ki a különösen kegyetlen bántalmazás miatt.
A teljes összeg jelentős része a ma már hétéves kisfiút illeti, de szülei is részesülnek a kártérítésből. A férfi eközben 40 éves börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2042-ben szabadulhat feltételesen.
Az esküdtszék egyértelmű üzenetet küldött: a gyermekek elleni erőszaknak súlyos következményei vannak
– hangsúlyozta az áldozat jogi képviselője.
Az ítélet az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb kártérítése gyermekbántalmazási ügyben, és sokak szerint mérföldkő lehet a hasonló esetek megítélésében.
