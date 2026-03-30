Történelmi jelentőségű ítéletet hoztak egy dúsgazdag örökössel szemben, miután brutális támadásával kerekesszékbe kényszerítette mostohafiát

Történelmi jelentőségű ítéletet hoztak egy dúsgazdag örökössel szemben, miután brutális támadásával kerekesszékbe kényszerítette mostohafiát
Majdnem halálra verte.
2026. március 30., hétfő 20:01
Példátlan döntést hozott egy esküdtszék: 1,1 milliárd dolláros kártérítést ítéltek meg annak a kisfiúnak, akit saját mostohaapja majdnem halálra vert – számolt be vasárnap a New York Post.

A 34 éves Charles Brooks Jr. 2021 áprilisában vigyázott a mindössze kétéves gyermekre, miközben az édesanya dolgozott. A vád szerint a férfi nem vitte el a kisfiút a tervezett kórházi látogatásra, hanem brutálisan bántalmazta. A gyermeket később életveszélyes állapotban találták meg, testén harapásnyomokkal és súlyos sérülésekkel.

A kisfiú traumás agysérülést szenvedett, krónikus légzési elégtelenség alakult ki nála, és azóta is gépi lélegeztetésre szorul. Ágyhoz kötött, nem tud járni, és élete végéig 24 órás ellátást igényel.


A bíróság által megítélt összeg két részből áll: 291 millió dollár a tényleges károkat fedezi – beleértve az orvosi kezeléseket és a jövőbeni ellátást –, míg 810 millió dollárt büntető kártérítésként szabtak ki a különösen kegyetlen bántalmazás miatt.

A teljes összeg jelentős része a ma már hétéves kisfiút illeti, de szülei is részesülnek a kártérítésből. A férfi eközben 40 éves börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2042-ben szabadulhat feltételesen.

Az esküdtszék egyértelmű üzenetet küldött: a gyermekek elleni erőszaknak súlyos következményei vannak

– hangsúlyozta az áldozat jogi képviselője.

Az ítélet az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb kártérítése gyermekbántalmazási ügyben, és sokak szerint mérföldkő lehet a hasonló esetek megítélésében.

 

