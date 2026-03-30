2026. március 30. hétfő
A balliberális sajtó ünnepli, hogy a Tisza elvenné a magyarok pénzét

A védett ár minden magyar autósnak biztosítja Európa egyik legolcsóbb üzemanyagát
A miniszterelnök szerint súlyos árat fizetnének a magyarok, ha Magyar Péter kerülne hatalomra. A Tisza Párt forgatókönyve szerint Magyarországot leválasztanák az olcsó orosz energiáról, és ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak, a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra. A balliberális sajtó máris ünnepli és követendő példának nevezi a magyar családok kizsebelését.
2026. március 30., hétfő 19:26
Hiába tagadja Magyar Péter, immár ismertek azon elképzelései, mit tenne, ha megnyerné április 12-én a választásokat. Ugyanis óriási kockázatot jelentenek Magyarországra és a magyar emberekre nézve a Tisza Párt nyilvánosságra került energiaátállási tervei, melynek következményeként sokszorosára növekednének a magyar családok energiaszámlái és 1000 forintra emelkedne a benzin ára. Ennek ellenére a balliberális sajtó ünnepli a négy oldalas dokumentumban leírtakat, és annak örül, hogy kizsebelnék a magyar családokat.

Csercsa Balázs nyilvánosságra hozta a Tisza Párt energiaátállási terveit, amivel tönkretennék a magyar családokat
Csercsa Balázs nyilvánosságra hozta a Tisza Párt energiaátállási terveit, amivel tönkretennék a magyar családokat
Fotó: Csercsa Balázs Facebook-oldala

A Tisza Párt tervei kizárólag Brüsszel érdekeit képviselik

Ahogy beszámoltunk, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője hétfőn a Facebook-oldalán publikált egy – nem sokkal korábban az Indexnek adott interjújában megszellőztetett – tervezetet, amely állítása szerint a párthoz köthető. A történész által megosztott tervezetet főbb pontjai között található 

  • a védett üzemanyagár kivezetése, 
  • a piaci ár bevezetése az áramnál és a gáznál, 
  • a rezsialap 600 milliárdos csökkentése
  • az energiafüggetlenségi adó bevezetése.

Természetesen Magyar Péter azonnal cáfolta a dokumentum valódiságát, állítása szerint egy árva szó sem igaz az energetikai anyagból, az egész egy hamisítvány. Mindenesetre a balliberális sajtó úgy vélekedik, a fő probléma a „tervezettel” nem az, ha a Tisza végre akarja hajtani – hanem ha ezekre a lépésekre egy kormányváltás után sem kerül sor.

Az iráni háború miatt az olajárak jelentősen emelkedtek, nem véletlen, hogy a holtankoljak.hu szerint március 31-től a benzin literenkénti piaci ára Magyarországon 690 forint, a dízelüzemanyagé 784 forint, míg a kormány intézkedésének hála, a magyar autósok a 95-öst 595, míg a dízelt 615 forintos védett árért tankolhatják. Ha ez, valamint a rezsicsökkentés megszűnne, az egyet jelentene azzal, hogy mindkét esetben a jóval magasabb világpiaci árat kellene a magyar családoknak megfizetni. Azaz, a Tisza nagy energiaátalakítási terve csak egyre jó: kizsebeli a magyar családokat. És ehhez tapsikol és örömködik a balliberális sajtó.

 

Nyitókép:  MTI/Mohai Balázs

