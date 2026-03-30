Kiszivárgott a Tisza titkos energiaterve: eltörölnék a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, de jönne egy húsbavágó adó is
Orbán Balázs: Ha a Tisza végre tudná hajtani az energiaátállási tervet, az a lakossági energiaárak többszörösére emelkedését és 1000 forint körüli benzinárakat eredményezne
Ahogy beszámoltunk, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője hétfőn a Facebook-oldalán publikált egy – nem sokkal korábban az Indexnek adott interjújában megszellőztetett – tervezetet, amely állítása szerint a párthoz köthető. A történész által megosztott tervezetet főbb pontjai között található a védett üzemanyagár kivezetése, a piaci ár bevezetése az áramnál és a gáznál, a rezsialap 600 milliárdos csökkentése és az energiafüggetlenségi adó bevezetése - írja a hirado.hu.
Orbán Balázs hétfőn összegezte és értékelte a közzétett dokumentumot, melynek központi elemeként Magyarország orosz energiahordozókról történő leválasztását nevezte meg. Véleménye szerint ennek érdekében Magyarország azonnal megszüntetné az orosz olaj- és gázimportot, és az Európai Bizottság elvárásaihoz igazítaná az energiapolitikáját.
Hangsúlyozta, hogy
a Tisza Párt eltörölné a hatósági árakat, védett üzemanyagárakat, valamint a rezsicsökkentést, a teljes lakossági energiaárazást pedig piaci alapokra helyeznék. Figyelmeztetése szerint ez azonnal sokszorosára növelné a magyar családok energiaszámláit és 1000 forintra emelné a benzin árát.
Közölte, hogy a terv finanszírozását részben az úgynevezett Energiafüggetlenségi Adó bevezetésével oldanák meg, amely a lakossági megtakarításokat terhelné 1–1,5 százalékos kulccsal. „Az elnevezés különösen cinikus: meg akarják ideologizálni, hogy a magyar embereknek miért kell többet fizetni az energiáért. Pont, mint Nyugat-Európában” – fogalmazott.
Kiemelte, hogy
a terv része a Mol-részvények egy részének értékesítése, valamint az MVM privatizációja.
Orbán Balázs szerint ez súlyosan szűkítené Magyarország mozgásterét és kiszolgáltatottá tenné hazánkat az energiaóriásokkal szemben.
Úgy tűnik, hogy Kapitány István védett árak és energiacégek különadóinak eltörléséről szóló beszéde nem elszólás volt.
A cél világos: Brüsszel és Kijev követeléseinek megfelelően leválasztani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, megnyitni a magyar energiapiacot a nemzetközi energiamultik előtt, mindennek költségét pedig a magyar emberekre terhelni
– jelentette ki.
Közlése szerint amennyiben a Tisza Párt végre tudná hajtani ezt a tervet, az a lakossági energiaárak többszörösére emelkedését és 1000 forint körüli benzinárakat eredményezne. Ezért bejegyzése végén arra szólított fel: „ne hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot és a magyar háztartásokat!”, majd ígéretet tett arra, hogy küzdeni fognak az alacsony energiaárakért.
