Orbán Balázs: Ha a Tisza végre tudná hajtani az energiaátállási tervet, az a lakossági energiaárak többszörösére emelkedését és 1000 forint körüli benzinárakat eredményezne

Ahogy beszámoltunk, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője hétfőn a Facebook-oldalán publikált egy – nem sokkal korábban az Indexnek adott interjújában megszellőztetett – tervezetet, amely állítása szerint a párthoz köthető. A történész által megosztott tervezetet főbb pontjai között található a védett üzemanyagár kivezetése, a piaci ár bevezetése az áramnál és a gáznál, a rezsialap 600 milliárdos csökkentése és az energiafüggetlenségi adó bevezetése - írja a hirado.hu.

Orbán Balázs hétfőn összegezte és értékelte a közzétett dokumentumot, melynek központi elemeként Magyarország orosz energiahordozókról történő leválasztását nevezte meg. Véleménye szerint ennek érdekében Magyarország azonnal megszüntetné az orosz olaj- és gázimportot, és az Európai Bizottság elvárásaihoz igazítaná az energiapolitikáját.

Hangsúlyozta, hogy

a Tisza Párt eltörölné a hatósági árakat, védett üzemanyagárakat, valamint a rezsicsökkentést, a teljes lakossági energiaárazást pedig piaci alapokra helyeznék. Figyelmeztetése szerint ez azonnal sokszorosára növelné a magyar családok energiaszámláit és 1000 forintra emelné a benzin árát.

Közölte, hogy a terv finanszírozását részben az úgynevezett Energiafüggetlenségi Adó bevezetésével oldanák meg, amely a lakossági megtakarításokat terhelné 1–1,5 százalékos kulccsal. „Az elnevezés különösen cinikus: meg akarják ideologizálni, hogy a magyar embereknek miért kell többet fizetni az energiáért. Pont, mint Nyugat-Európában” – fogalmazott.