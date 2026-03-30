Eladott egy házat egy idős asszony feje fölül a Tisza Párt vásárhelyi-makói jelöltje

Leitner Szilárd független országgyűlési képviselőjelölt vasárnap a Facebook-oldalán osztott meg egy megrázó történetet, amelyben egy idős makói asszony ügyét tárta a nyilvánosság elé. Állítása szerint a tiszás Ferenczi Gábor által közreműködött ingatlanügylet során a nő elveszíthette otthonát – hívta fel a figyelmet hétfőn a promenad24.hu.

A bejegyzés szerint a férfi még 2019-ben saját nevére vásárolta meg az ingatlant, miközben az asszony holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott. A fordulat azonban évekkel később következett be.

2023. május 19-én Ferenczi Gábor értékesítette az ingatlant, annak ellenére, hogy az asszony még élt, tehát a feje fölül adta el azt

– fogalmazott Leitner.