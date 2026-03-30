Eladott egy házat egy idős asszony feje fölül a Tisza Párt vásárhelyi-makói jelöltje
Leitner Szilárd független országgyűlési képviselőjelölt vasárnap a Facebook-oldalán osztott meg egy megrázó történetet, amelyben egy idős makói asszony ügyét tárta a nyilvánosság elé. Állítása szerint a tiszás Ferenczi Gábor által közreműködött ingatlanügylet során a nő elveszíthette otthonát – hívta fel a figyelmet hétfőn a promenad24.hu.
A bejegyzés szerint a férfi még 2019-ben saját nevére vásárolta meg az ingatlant, miközben az asszony holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott. A fordulat azonban évekkel később következett be.
2023. május 19-én Ferenczi Gábor értékesítette az ingatlant, annak ellenére, hogy az asszony még élt, tehát a feje fölül adta el azt
– fogalmazott Leitner.
A politikus szerint különösen aggasztó, hogy az idős nő nem sokkal később gondnokság alá került, így már nem tudott fellépni saját érdekei védelmében.
Az asszony bizalommal fordult Ferenczi Gáborhoz, és végül pénz és ház nélkül maradt. […] Vajon önök mi nélkül maradnak a végére?
– tette fel a kérdést videójában.
Leitner Szilárd az ügyben egy nyílt levelet küldött a Tisza Párt Facebook-oldalának, melyben azt írta: több, a környezetéből származó visszajelzés szerint a hölgy életében gyakran panaszkodott arra, hogy megtévesztették. Ezért arra kéri a párt vezetését, hogy vizsgálják ki az ügyet, haladéktalanul szüntessék meg a közös munkát Ferenczi Gáborral és egyértelműen határolódjanak el tőle.
A feljelentésről szóló videó:
Nyitókép: Leitner Szilárd Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor: Ukrajna a politikai hatalmat befolyásoló más területekre is kémeket, informátorokat, ügynököket telepít
A balliberális sajtó ünnepli, hogy a Tisza elvenné a magyarok pénzét
Orbán Viktor: a Tisza kizsebelné a magyarokat, de ő tudja, hogy harcoljon ellene
Bohár Dániel: hívja vissza Magyar Péter a provokátorait
Orbán Viktor az észak-macedón miniszterelnökkel tárgyalt
Menczer: Kapitány István úgy vezetné az országot, mint a Shellt
Brüsszel már az Orbán-győzelemre készül
György László: a Tisza megadóztatná a magyarok megtakarításait is az energiaátállási tervével
Orbán Balázs: Ismét lebuktak Magyar Péterék
Hidvéghi: Az ukránok pénzelik Magyar Pétert, de a magyarok szavaznak róla
Orbán Viktor: A Tisza terve tönkretenné a magyar családokat