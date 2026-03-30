Orbán Viktor: mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás

A miniszterelnök a Tiszai hajósok terén a Tisza Párt szimpatizánsaira utalva azt mondta: hazát összefogásra, szeretetre és tiszteletre lehet építeni, dühre, indulatra, gyűlöltre nem.

Elmondta, a "füttyögető" tiszásokat nem hívták, de a "hívatlan vendéget is emberszámba kell venni", ezért tisztességesen beszélnek velük.

Ennek a választásnak az is tétje, hogy hagyjuk-e magunkat kizsebelni - jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy a háború "egy ürügy" erre. Közlése szerint azzal, hogy Brüsszel bevonná az országot Ukrajna finanszírozásába, nemzedékekre szóló terhet róna a magyar költségvetésre.

Hozzátette, Kijev, Brüsszel és a Tisza Párt azon terve, hogy leválasztják az országot az olcsó orosz energiáról, a rezsicsökkentés végét jelentené. Minden családnak elveszik egyhavi jövedelme, mert fölemészti a többletrezsi - jövendölte erre az esetre a kormányfő, kijelentve, "olcsó energia nélkül családok százezrei mennének tönkre".