Orbán Viktor: Ukrajna a politikai hatalmat befolyásoló más területekre is kémeket, informátorokat, ügynököket telepít
Orbán Viktor: mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás
A miniszterelnök a Tiszai hajósok terén a Tisza Párt szimpatizánsaira utalva azt mondta: hazát összefogásra, szeretetre és tiszteletre lehet építeni, dühre, indulatra, gyűlöltre nem.
Elmondta, a "füttyögető" tiszásokat nem hívták, de a "hívatlan vendéget is emberszámba kell venni", ezért tisztességesen beszélnek velük.
Ennek a választásnak az is tétje, hogy hagyjuk-e magunkat kizsebelni - jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy a háború "egy ürügy" erre. Közlése szerint azzal, hogy Brüsszel bevonná az országot Ukrajna finanszírozásába, nemzedékekre szóló terhet róna a magyar költségvetésre.
Hozzátette, Kijev, Brüsszel és a Tisza Párt azon terve, hogy leválasztják az országot az olcsó orosz energiáról, a rezsicsökkentés végét jelentené. Minden családnak elveszik egyhavi jövedelme, mert fölemészti a többletrezsi - jövendölte erre az esetre a kormányfő, kijelentve, "olcsó energia nélkül családok százezrei mennének tönkre".
Szólt arról is: kormányváltás esetén eltörölnék azokat a különadókat, amelyekből a kormányzat 2010 óta 15 ezer milliárd forintot fordított a lakosság jólétére. Ezért került a Tisza vezetésébe a Shell és az Erste embere - hangoztatta.
Nem engedhetjük meg, hogy trükkökkel kifosszák a magyar családokat - fogalmazott Orbán Viktor, kijelentve, "a pénznek jobb helye van Szolnokon, mint Donyeckben".
Szólt arról is, nemzeti egység nélkül nem lehet kimaradni a háborúból, ezért van szükség arra, hogy legalább hárommillió ember szavazatát begyűjtsék.
A kormányfő azt mondta, a magyar közéletben a Fidesz-KDNP-n és rajta kívül nem lát senkit, aki képes lenne Magyarországot kívül tartani a háborún. Meg tudjuk védeni Magyarország szabadságát és függetlenségét - jelentette ki.
A kormányzati munkát elemezve hangsúlyozta, az elmúlt négy évben teljesítették legfontosabb vállalásukat, miszerint bármi is történik, "ha Brüsszel a feje tetejére áll, hogyha Zelenszkij nyolc zongorát ver is szét, nem fogjuk engedni, hogy Magyarországot belepréseljék a háborúba".
A miniszterelnök azt ígérte: nem engedik 2026 és 2030 között sem, hogy Magyarországot "belepréseljék" a háborúba.
Hangsúlyozta: az elmúlt időszak "igazságtalan négy év volt", mert olyan bajokkal és válságokkal kellett megküzdeni, amelyekért nem Magyarország volt felelős; példaként említette, hogy a háború blokkolja az európai gazdaságot, így noha "végigkeccsöltük" ezt a négy évet, kétszer-háromszor ilyen gyorsan haladhatott volna előre az ország békében.
Orbán Viktor arra bíztatott: semmiképpen ne becsüljük le a megtett utat, hiszen a háború árnyékában is sikerült visszaadni a tizenharmadik és elkezdeni bevezetni a tizennegyedik havi nyugdíjat, létrehozni a háromszázalékos otthonteremtési hitel Európában legkedvezőbb rendszerét, valamint megadni a személyijövedelemadó-mentességet a legalább két gyermeket vállaló anyáknak.
Hangsúlyozta: megtartották azon ígéretüket is, hogy munkaalapú társadalmat tartanak fenn, 3,6 millióról 16 év alatt 4,7 millióra növelték a dolgozók számát, ez a szám a következő ciklus végére elérheti az ötmilliót, míg az átlagfizetés a havi egymillió forintot.
Orbán Viktor beszélt arról is, most van értéke annak, hogy már 16 éve kormányoznak, "ez nem ellenünk, hanem mellettünk szól". Készséggel elismeri - folytatta -, hogy fiatalabb már nem lesz, de még van néhány töltény a tárban, amit szükség esetén elő tud venni.
Azt kérte az egybegyűltektől, hogy a választásokig hátralévő időben beszéljenek minden szomszéddal, minden családtaggal és minden munkatárssal, és mondják el nekik, hogy a kormánypártok kívül tudják tartani Magyarországot a háborún, meg tudják védeni a magyarok pénzét, azt, amiért megdolgoztak az elmúlt 16 évben és nemet tudnak mondani mindenkinek, aki Magyarországnak rosszat akar.
A miniszterelnök arra kérte hallgatóságát, hogy támogassák a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. számú egyéni választókerületében jelölt Berkó Attila vármegyei főispánt, a Fidesz-KDNP jelöltjét.
A Tisza Párt szolnoki képviselőjelöltjére, Rost Andreára utalva azt mondta, amikor a választók dönteni fognak, tartsák szem előtt, mindennek megvan a helye: aki énekelni tud, annak az Operaházban, aki pedig a hazáját tudja szolgálni, annak a parlamentben.
A kormányfő azt mondta, hogy ez egy fontos mandátum, mert aki ezt a körzetet megnyeri, az megnyeri az országos választást.
Hozzátette, ha ebben a körzetben nyernek, akkor nemcsak egyszerűen győzelmet aratnak, de nagyon közel lesznek ahhoz, "amit kétharmadnak hívnak".
