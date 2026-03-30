Orbán Viktor: a Tisza kizsebelné a magyarokat, de ő tudja, hogy harcoljon ellene

Az iráni háború tartósan kikapcsolta a világ energiaellátásának egy fontos részét

– emelte ki a miniszterelnök, aki szerint éppen ezért kellett úgy döntenie Donald Trumpnak, hogy feloldja az Oroszország elleni szankciók egy részét. Az oroszok most kétszer olyan drágán és könnyen el tudják adni az energiahordozóikat Orbán Viktor szerint, és ez a változás derékba törte az európai háborús terveket.

A Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyér közötti kommunikáció kapcsán a kormányfő elmondta, azért foglalkoztatja a külügyminisztert, hogy mindenkivel tartsa a kapcsolatot. Kiemelte, nevetségesnek tartja az ezzel kapcsolatos kijelentéseket.

Orbán Viktor és a Fidesz arra készül, hogy újabb megbízást kap a magyar néptől

A Fidesz győzelemre készül

Minden választás kétféle módon dőlhet el: vagy nyersz, vagy veszítesz, de ezt a választók döntik el – jelentette ki. Hozzátette: ő győzelemre készül, a Fideszben arról beszélnek, hogy hogyan kell kormányozni a választás után. A választások után a legfontosabb, hogy

meg kell védeni a magyarok pénzét,

azon kell gondolkodni, hogy hogyan lehet a nagy cégeket, a nagyvállalatokat bevonni a közteherviselésbe.

Az elkövetkezendő négy év feladataival kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte: a BlackRock elnöke is azt mondta, hogy a szakmunkásoké a jövő, ugyanis a diplomások munkáját a mesterséges intelligencia fogja kiváltani.

Fontos lett a digitális jelenlét, a digitális világ nem kihegyezte, hanem átalakította a választási témákat, a kampányt

– jelentette ki Orbán Viktor.

Ha a gazdaság normálisan működik és Magyarország egy átlagos teljesítményt nyújt, akkor a mostani jóléti intézkedések fenntarthatóak. A tiszások azonban ezt a brüsszeli pénzektől remélik, miközben azt a pénzt ezekre nem lehet felhasználni – mutatott rá a miniszterelnök, aki úgy véli, amióta bejöttek az okostelefonok, azóta nincs meg az egyfajta előszűrése a híreknek, és már a marhaságok is tudnak terjedni.

A nyilvánosság szerkezete megváltozott, és ebből számos dolog következik. Ez nemcsak Magyarországon, de az egész világon is probléma

– tette hozzá.

Nyitókép: Orbán Viktor Hont András vendége volt