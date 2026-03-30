Orbán Viktor: mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás
Orbán Viktor: a Tisza kizsebelné a magyarokat, de ő tudja, hogy harcoljon ellene
A miniszterelnök Hont András vendége volt az Öt című műsorban, ahol többek között Szabó Bence rendőrtiszttel kapcsolatban elmondta: ez egy nagyon egyszerű történet. Orbán Viktor úgy véli, valaki kiugrik, azt hiszi, valami nagy felfedezés birtokában van, azt hiszi, hős, aztán kiderült, hogy csak balek.
Kiemelte, a titkosszolgálatok Magyarországon információt gyűjthetnek, de nyomozati jogkörük nincs. A rendőrség munkatársai ugyanakkor nem tudják, pontosan milyen ügyben nyomoznak, ugyanis a titkosszolgálat munkáját nehéz átlátni. Ezért vannak kifinomult szabályok a féken tartásukra
– jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor: nincsen nyomozati jogköre a titkosszolgálatoknak
A miniszterelnök közölte, semmit sem hoznak nyilvánosságra, ami állami érdeket sértene vagy sértené a kémelhárítást, csak akkor, ha valami nyomós indok van rá. Orbán Viktor elmondta:
- Ukrajna kémeket, ügynököket telepít nemcsak Magyarországra, hanem máshova is,
- fekete pénzeket is juttat ezekre a helyekre.
Tudjuk, hogy ilyen van. Az, hogy két ilyen informatikus a Tisza Párthoz került, nem azt jelenti, hogy a Tisza Párt érdekel minket, a kémeket figyeljük
– fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette, ha az a kérdés, hogy mennyire nemzetközi gyakorlat ez, arra azt tudja mondani, hogy Magyarország nem lóg ki a sorból.
Azt reméli, a nemzetbiztonsági szolgálatok mindenről tudnak. Ezek csak akkor kerülnek a kormány elé, amikor kellő bizonyosság van a döntéshez – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint nem az a legérdekesebb kérdés, hogy hova kerültek a tiszások adatai, mert az ukránok mindenkit nyilvántartanak, akik nekik hasznosak lehetnek.
Az izgalmas ügy inkább az, hogy informatikusokat, ügynököket építettek be a Tisza Pártba
– magyarázta a kormányfő.
Orbán Viktor szerint a Tisza teljesen egyoldalúvá tenné az ország energiafüggését
A Tisza Párt egykori programvezetője, Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentummal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: Magyar Péterék kijelentették, hogy ki kell egyezni Brüsszellel, és le kell válni az olcsó orosz energiáról. A miniszterelnök hozzátette, miközben Kapitány István diverzifikációról beszél, még inkább egyoldalúvá tenné az ország energiafüggőségét.
– A kérdés, hogy tudunk-e nemet mondani. Azért van rezsicsökkentés és védett ár, mert én a végén tudok nemet mondani
– jelentette ki a kormányfő, aki kiemelte, azért tud nemet mondani a nemzeti kormány, mert nem tagja az európai fősodornak.
- A Tisza helyesnek tartja, ha Magyarország leválik az olcsó orosz energiáról.
- A Tiszánál volt népszavazás Ukrajna EU-s tagságáról, ezek összefüggenek
– mutatott rá Orbán Viktor, aki azt is jelezte: az ellenzéki párt annyira kárt akar okozni Oroszországnak, hogy képes a saját országának is kárt okozni.
Nem láttam az elmúlt időben olyan európai vezetőt, aki Ukrajnát támogatja, és nem akar leválna az orosz nyersanyagról
– tette hozzá.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem véletlenül mond olyan határidőket a Barátság kőolajvezeték újraindítására, ami a választás utáni időszakra esik, mert abban bízik, hogy az általa támogatottak nyernek, és soha nem kell majd valójában újraindítani, emelte ki Orbán Viktor.
Az orosz és ukrán beavatkozás
A miniszterelnök egyértelmű véleménye, hogy az ukránok informatikusokat szerveztek be a Tisza Pártba. Az ukránok emellett mozgósítási rendszereket fejlesztettek a párt számára, amelyekért nem fizettek. A kormányfő kiemelte azt is: ezzel szemben az oroszokkal semmilyen együttműködése nincs a kormánypártoknak.
Magyarországon, amikor felajzott a politikai légkör, akkor 71-72 százalékos a választási részvétel
– válaszolta Orbán Viktor azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy akár kilencvenszázalékos is lehet a részvételi arány.
Van egy terv a magyarok kizsebelésére, de tudja, hogy ez ellen hogyan kell harcolni, azonban az ellenfél nem tud, de talán nem is akar ennek ellenállni. Három csatornán akarják kizsebelni a magyarokat:
- át akarnak állni a drága energiára,
- azt akarják, hogy beszálljunk az ukrán háború finanszírozásába,
- meg akarják változtatni azokat a szabályokat, amelyekkel hatalmas összegeket vettünk el a nagy cégektől és adtunk oda a családoknak.
Két blokádot is bevezettek ellenünk az ukránok: 2022-ben a gázra, azt csendben ki tudtuk védeni, de most az olajblokád kivédése nagyobb figyelmet kap
– emlékeztetett Orbán Viktor, majd kijelentette, ha a Fidesz nyer, biztosan fog jönni még olaj a Barátság kőolajvezetéken. Magyarország gazdasági érdekével ellentétes a szankciós politika. Ez a politika felvitte és magasan tartja az energia árát, ezért minden szankciónak az árát részben a magyarok fizetik meg.
Donald Trump a legfőbb szövetséges, nevetségesek a Szijjártó Pétert ért vádak
A miniszterelnök elmondta, hogy az amerikai elnök azt teszi, amit az Egyesült Államok érdekében jónak lát. Van, amikor Donald Trump elnök figyelembe veszi az ő álláspontját, de ez nem általános – tette hozzá.
Az iráni háború tartósan kikapcsolta a világ energiaellátásának egy fontos részét
– emelte ki a miniszterelnök, aki szerint éppen ezért kellett úgy döntenie Donald Trumpnak, hogy feloldja az Oroszország elleni szankciók egy részét. Az oroszok most kétszer olyan drágán és könnyen el tudják adni az energiahordozóikat Orbán Viktor szerint, és ez a változás derékba törte az európai háborús terveket.
A Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyér közötti kommunikáció kapcsán a kormányfő elmondta, azért foglalkoztatja a külügyminisztert, hogy mindenkivel tartsa a kapcsolatot. Kiemelte, nevetségesnek tartja az ezzel kapcsolatos kijelentéseket.
A Fidesz győzelemre készül
Minden választás kétféle módon dőlhet el: vagy nyersz, vagy veszítesz, de ezt a választók döntik el – jelentette ki. Hozzátette: ő győzelemre készül, a Fideszben arról beszélnek, hogy hogyan kell kormányozni a választás után. A választások után a legfontosabb, hogy
- meg kell védeni a magyarok pénzét,
- azon kell gondolkodni, hogy hogyan lehet a nagy cégeket, a nagyvállalatokat bevonni a közteherviselésbe.
Az elkövetkezendő négy év feladataival kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte: a BlackRock elnöke is azt mondta, hogy a szakmunkásoké a jövő, ugyanis a diplomások munkáját a mesterséges intelligencia fogja kiváltani.
Fontos lett a digitális jelenlét, a digitális világ nem kihegyezte, hanem átalakította a választási témákat, a kampányt
– jelentette ki Orbán Viktor.
Ha a gazdaság normálisan működik és Magyarország egy átlagos teljesítményt nyújt, akkor a mostani jóléti intézkedések fenntarthatóak. A tiszások azonban ezt a brüsszeli pénzektől remélik, miközben azt a pénzt ezekre nem lehet felhasználni – mutatott rá a miniszterelnök, aki úgy véli, amióta bejöttek az okostelefonok, azóta nincs meg az egyfajta előszűrése a híreknek, és már a marhaságok is tudnak terjedni.
A nyilvánosság szerkezete megváltozott, és ebből számos dolog következik. Ez nemcsak Magyarországon, de az egész világon is probléma
– tette hozzá.
Nyitókép: Orbán Viktor Hont András vendége volt (Forrás: Facebook)
