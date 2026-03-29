Orbán Viktor: Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal és a kémeikkel próbálnak ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon! + videó

Orbán Viktor leszögezte: tudjuk, hogy az ellenfelünk ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon, de Zelenszkij terve nem fog sikerülni.
Nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és a pénzünket, megvédjük az alacsony energiaárakat és nem veszünk részt a brüsszeli hadikölcsönökben, amivel egy kijevi bábkormány a gyerekeinket és még az unkáinkat is eladósítaná. Nemet kell mondanunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondani pedig egyedül a Fidesz képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás – jelentette ki a kormányfő.
Vasárnap délután Békéscsabára érkezett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök beszédét itt is Békemenet előzte meg, amelyen rengetegen vettek részt.
Elsőként Pataky Attila, az Edda énekese lépett a színpadra, aki ismert dalát, a Kört adta elő.
– Két hét múlva sorsdöntő választásra készülünk, amelyen bizonyíthatjuk, hogy mi vagyunk a többség. Most sorsot, identitást és zászlót is választunk egyszerre – jelentette ki Takács Árpád, a város országgyűlési képviselőjelöltje. Hozzátette:
sosem voltunk ilyen szervezettek, erősek, összetartók, még sosem volt ekkora a hitünk. Nem elszenvedői, hanem a sorsunk alakítói akarunk lenni.
– Olyan miniszterelnökünk van, aki tud nemet mondani, akinek Magyarország az első, és akinek mind a migráció, mind a háború kérdésében nem igaza volt, hanem igaza lesz – emelte ki Takács Árpád. A Tisza Párt terveivel kapcsolatban megemlítette: migránsokat telepítenének be Magyarországra és belesodornának minket a háborúba.
– A Tisza Pártnak köszönhetően idehoznák a migránsokat, akik nyomában pusztulás, erőszak és szegénység jár – emelte ki a képviselőjelölt. Hangsúlyozta, hogy ki kell maradnunk a háborúból, miközben Európában már javában folyik a felkészülés a háborúra.
Tizenhat éve kitartóan harcolunk, és harcolni is fogunk a végsőkig a magyarokért – közölte Kónya István, Gyula kormánypárti képviselőjelöltje. Rámutatott: Békéscsaba és Gyula jövője elválaszthatatlan egymástól, ugyanis a vármegye székhelyének dinamikus fejlődése nélkül elképzelhetetlen lenne a régió fejlődése.
– Közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is – jegyezte meg a jelölt. Felidézte: a választókkal történő beszélgetései nyomán egyértelművé vált számára, hogy mindenki tudja, a veszélyek korában élünk.
– Erőre, egységre és határozottságra van szükségünk – jelentette ki a politikus. Leszögezte:
határozottan el kell utasítani minden javaslatot, amely elsöpörné az elmúlt tizenhat év eredményeit és gátolná a fejlődést.
– Erősek, kitartóak vagyunk, és a győztes csapat a miénk – emelte ki a Fidesz–KDNP gyulai képviselőjelöltje.
A következő felszólaló, Lázár János építési és közlekedési miniszter figyelmeztetett: Magyar Péter ma is provokátorokat küldött, hogy megzavarják a békéscsabai nagygyűlést. Mint mondta, Magyar Péter azért akar feszültséget, mert vesztésre áll.
Aki nyerésre áll, nem akar balhét – jegyezte meg. Magyar Pétert úgy jellemezte, hogy ő az elmúlt harmincöt év legaljasabb politikusa, ugyanis kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke középiskolás, még nem szavazókorú fiatalokat toborzott, hogy megzavarják a gyűlést és az idősebb korosztály ellen forduljanak.
– El akarnak minket hallgattatni, de mi nem félünk és győzni fogunk – hangsúlyozta Lázár János. A választásokra kitérve elmondta, hogy három nagy tétje van a voksolásnak:
- Magyarország biztonsága,
- a magyarok jövője és
- a magyar vidék jövője.
Bejelentette: országos öntözési mintaprogramot fog indítani a kormány Békés vármegyében, valamint várhatók élelmiszeripari beruházások is.
– Most a vidék jön, hogy ne menjenek el a fiatalok – emelte ki, majd hozzátette: dicsővé és naggyá tesszük egész Békés vármegyét és Békéscsabát.
Magyarországra példaként tekint a világ
A tárcavezető beszéde után Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra.
– Azt mondták két héttel ezelőtt, hogy az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk. Mi többé, ők kevésbé – jellemezte a választási esélyeket a kormányfő.
Egy haza jövőjét nem lehet dühre, gyűlöletre építeni. Hazát csak szeretetre lehet építeni, ahogy ezt mi tesszük
– emelte ki Orbán Viktor.
Szerinte azért figyel mindenki a magyarokra, mert példaként tekintenek ránk. Magyarország az egyetlen ország Európában mind a mai napig, amely nem engedett be illegális migránsokat a területére.
– Azokkal élünk együtt, akikkel akarunk – húzta alá a kormányfő, hozzátéve: semmilyen külső hatalom nem kényszeríthet ránk idegeneket. Szerinte ez is tétje a választásoknak.
Rámutatott: hazánk abban is egyedülálló, hogy mi vagyunk az egyetlen háborúellenes ország, és emiatt minden háborúellenes érzelmű polgár a Fidesznek szurkol ma Európában. Ezért is van, hogy egyszer csak az ukránok megjelentek a magyar választáson az olajblokáddal, a kémeikkel.
De nem fogadjuk el , hogy beavatkozzanak a választási kampányba
– jelentette ki Orbán Viktor. Felidézte: azt remélte Zelenszkij ukrán elnök, hogy az olajblokáddal Magyarországon káoszt tud okozni, ezzel pedig megbuktatja a kormányt. Ez a terv nem sikerült, és április 12-én a Tisza Párt is el fog bukni – tette hozzá.
A vállalásokat tekintve a miniszterelnök elmondta: vállalták, hogy
Magyarország kívül marad a háborúból, nem adjuk a fiainkat, a pénzünket, a jövőnket Ukrajnának.
Olyan válságokat kellett átélnie a magyaroknak, Magyarországnak, amelyet nem mi, hanem a külső erők, a brüsszeliták okoztak – emlékeztetett.
– A 2022 és 2026 közötti négy év alatt is vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük visszaépíteni a 14. havi nyugdíjat. Emellett nem adtuk fel azt a tervünket sem, hogy kiemelten támogassuk a családokat. Az elmúlt négy évben sikerült megduplázni a gyermekek után járó adókedvezményt, illetve bevezetni a legalább két gyermeket vállaló anyák élethosszig tartó adómentességet is – sorolta Orbán Viktor.
A munkahelyteremtéssel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte: véget vetettek annak a világnak, amikor az adót olyanoknak adták oda, akik nem akartak dolgozni.
Ha a Fidesz alakíthat újra kormányt, 2030-ra az átlagbér el fogja érni az egymillió forintot, a munkavállalók száma pedig eléri majd az ötmillió főt
– közölte a kormányfő. Kiemelte: a választás igazi tétje, hogy marad a nemzeti kormány, vagy ukránbarát kormány alakul Magyarországon, és sikerül-e kimaradni a háborúból.
A következő négy éve kulcsszava úgy hangzik: kimaradni
– mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve: nincs épelméjű ember, aki háborút akarna, ezért nem az a kérdés, hogy ki akar háborút, hanem hogy ki tud rá nemet mondani.
– Egyedül a Fidesz–KDNP kormánya képes nemet mondani – jelentette ki a miniszterelnök. Szerinte ehhez tapasztalatra, rutinra, tiszta fejre van szükség. Akinek a drog miatt remeg a keze, annak ez nem működik – tette hozzá.
– Ma az egyetlen biztos választás a Fidesz–KDNP – hangoztatta a kormányfő, és kijelentette, hogy készen áll a feladatra.
– Lehet, hogy nem leszek már fiatalabb, de még van néhány golyó a tárban, amit elő tudunk venni – jegyezte meg Orbán Viktor.
Pécel után Békéscsaba
Hétvégén sincs pihenő Orbán Viktornak, országjárása keretében szombati, péceli megállója után Békéscsabára érkezett. A héten minden este lehetett a miniszterelnökkel találkozni: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet.
Sőt, pénteken duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd a kimondottan ellenzéki érzületű Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet.
– Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében és Győr nélkül sem lehet kormányozni az országot. Nem akarom termelési beszámolóvá alakítani a beszédemet, de Győr képes volt tíz év alatt háromszorosára növelni a gazdasági tevékenységét – mondta a kormányfő, majd arra kért mindenkit: legyünk büszkék arra, hogy két százalék alatt van a munkanélküliség.
– Én azt vállaltam, hogy olyan gazdasági rendszert építünk, ahol minden ember talál munkát és megtalálja a számítását. Egymillió forint fölött lesz az átlagjövedelem, ha ez így marad – hangsúlyozta beszédében a kormányfő.
