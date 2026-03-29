Orbán Viktor: Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal és a kémeikkel próbálnak ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon! + videó

Rámutatott: hazánk abban is egyedülálló, hogy mi vagyunk az egyetlen háborúellenes ország, és emiatt minden háborúellenes érzelmű polgár a Fidesznek szurkol ma Európában. Ezért is van, hogy egyszer csak az ukránok megjelentek a magyar választáson az olajblokáddal, a kémeikkel.

De nem fogadjuk el , hogy beavatkozzanak a választási kampányba

– jelentette ki Orbán Viktor. Felidézte: azt remélte Zelenszkij ukrán elnök, hogy az olajblokáddal Magyarországon káoszt tud okozni, ezzel pedig megbuktatja a kormányt. Ez a terv nem sikerült, és április 12-én a Tisza Párt is el fog bukni – tette hozzá.



A vállalásokat tekintve a miniszterelnök elmondta: vállalták, hogy

Magyarország kívül marad a háborúból, nem adjuk a fiainkat, a pénzünket, a jövőnket Ukrajnának.

Olyan válságokat kellett átélnie a magyaroknak, Magyarországnak, amelyet nem mi, hanem a külső erők, a brüsszeliták okoztak – emlékeztetett.

– A 2022 és 2026 közötti négy év alatt is vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük visszaépíteni a 14. havi nyugdíjat. Emellett nem adtuk fel azt a tervünket sem, hogy kiemelten támogassuk a családokat. Az elmúlt négy évben sikerült megduplázni a gyermekek után járó adókedvezményt, illetve bevezetni a legalább két gyermeket vállaló anyák élethosszig tartó adómentességet is – sorolta Orbán Viktor.

A munkahelyteremtéssel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte: véget vetettek annak a világnak, amikor az adót olyanoknak adták oda, akik nem akartak dolgozni.

Ha a Fidesz alakíthat újra kormányt, 2030-ra az átlagbér el fogja érni az egymillió forintot, a munkavállalók száma pedig eléri majd az ötmillió főt

– közölte a kormányfő. Kiemelte: a választás igazi tétje, hogy marad a nemzeti kormány, vagy ukránbarát kormány alakul Magyarországon, és sikerül-e kimaradni a háborúból.

A következő négy éve kulcsszava úgy hangzik: kimaradni

– mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve: nincs épelméjű ember, aki háborút akarna, ezért nem az a kérdés, hogy ki akar háborút, hanem hogy ki tud rá nemet mondani.

– Egyedül a Fidesz–KDNP kormánya képes nemet mondani – jelentette ki a miniszterelnök. Szerinte ehhez tapasztalatra, rutinra, tiszta fejre van szükség. Akinek a drog miatt remeg a keze, annak ez nem működik – tette hozzá.

– Ma az egyetlen biztos választás a Fidesz–KDNP – hangoztatta a kormányfő, és kijelentette, hogy készen áll a feladatra.

– Lehet, hogy nem leszek már fiatalabb, de még van néhány golyó a tárban, amit elő tudunk venni – jegyezte meg Orbán Viktor.

Pécel után Békéscsaba

Hétvégén sincs pihenő Orbán Viktornak, országjárása keretében szombati, péceli megállója után Békéscsabára érkezett. A héten minden este lehetett a miniszterelnökkel találkozni: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet.

Sőt, pénteken duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd a kimondottan ellenzéki érzületű Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet.

– Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében és Győr nélkül sem lehet kormányozni az országot. Nem akarom termelési beszámolóvá alakítani a beszédemet, de Győr képes volt tíz év alatt háromszorosára növelni a gazdasági tevékenységét – mondta a kormányfő, majd arra kért mindenkit: legyünk büszkék arra, hogy két százalék alatt van a munkanélküliség.

– Én azt vállaltam, hogy olyan gazdasági rendszert építünk, ahol minden ember talál munkát és megtalálja a számítását. Egymillió forint fölött lesz az átlagjövedelem, ha ez így marad – hangsúlyozta beszédében a kormányfő.

