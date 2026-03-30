Menczer: Kapitány István úgy vezetné az országot, mint a Shellt

Újfent elszólta magát Kapitány István, amikor bejelentette, mindennek az árát az emberek, azaz az adófizetők fizetik meg. Menczer Tamás a közösségi oldalán erre reagálva közölte: „Az a baj, Pista, hogy te az országot is úgy vezetnéd, mint a Shellt! Minden profit, minden lóvé a tiéd, az összes költség meg az embereké…" A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette, ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor ez várna az emberekre, így arra kér minden választópolgárt, alaposan gondolja meg, kire számíthat igazán.

Kapitány István mindent az adófizetőkkel fizettetne meg Menczer Tamás szerint

Menczer Tamás szerint a Fidesz képes megvédeni az embereket

Korábban Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Facebook-oldalán hívta fel hasonló veszélyekre az emberek figyelmét, ugyanis Kapitány István szavai alapján megközelítőleg 1,8 millió forintjába kerülne egy magyar családnak, ha a Tisza hatalomra kerülne.