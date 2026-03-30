Bohár Dániel: hívja vissza Magyar Péter a provokátorait
Menczer: Kapitány István úgy vezetné az országot, mint a Shellt
Újfent elszólta magát Kapitány István, amikor bejelentette, mindennek az árát az emberek, azaz az adófizetők fizetik meg. Menczer Tamás a közösségi oldalán erre reagálva közölte: „Az a baj, Pista, hogy te az országot is úgy vezetnéd, mint a Shellt! Minden profit, minden lóvé a tiéd, az összes költség meg az embereké…" A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette, ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor ez várna az emberekre, így arra kér minden választópolgárt, alaposan gondolja meg, kire számíthat igazán.
Menczer Tamás szerint a Fidesz képes megvédeni az embereket
Korábban Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Facebook-oldalán hívta fel hasonló veszélyekre az emberek figyelmét, ugyanis Kapitány István szavai alapján megközelítőleg 1,8 millió forintjába kerülne egy magyar családnak, ha a Tisza hatalomra kerülne.
- Nem kell rezsicsökkentés.
- Nem kell a benzinre védett ár.
- Nem kell árréscsökkentés
Gyakorlatilag ezt mondta a minap a Tiszába ejtőernyőztetett Kapitány István. Szerinte a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába, holott ezekkel az intézkedésekkel megvédik a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedésektől.
A Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megjelentetett videójában kiemelte, a Tisza energiaátállási tervében eltörölné a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárat. A magyarokkal 1000 forintos benzinárat és a háromszoros rezsiárat és a plusz adót, az energia függetlenségi adót fizettetné meg, hogy
ők meg a Shell-részvényeiken degeszre keresnék magukat!
– közölte Menczer Tamás, aki azt kérte a magyaroktól, ne hagyják, hogy átverjék őket.
Nyitókép: Menczer Tamás Hivatalos Facebook oldala
