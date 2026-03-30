Menczer: Kapitány István úgy vezetné az országot, mint a Shellt

Menczer Tamás szerint a magyarok egyetlen reménye a Fidesz
A Tisza nemcsak a magyar családok békéjét és biztonságát, de a pénzét is keményen fenyegeti, és Brüsszel, Ukrajna valamint a multik kedvéért kizsebelnék a magyar családokat. Menczer Tamás legújabb videójában kijelentette, ha Kapitány István kerülne vezető pozícióba, ugyanúgy irányítja az országot, mint a Shellt: minden profit, minden lóvé az övé, az összes költség meg az embereké.
2026. március 30., hétfő 16:39
Újfent elszólta magát Kapitány István, amikor bejelentette, mindennek az árát az emberek, azaz az adófizetők fizetik meg. Menczer Tamás a közösségi oldalán erre reagálva közölte: „Az a baj, Pista, hogy te az országot is úgy vezetnéd, mint a Shellt! Minden profit, minden lóvé a tiéd, az összes költség meg az embereké…" A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette, ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor ez várna az emberekre, így arra kér minden választópolgárt, alaposan gondolja meg, kire számíthat igazán.

Kapitány István mindent az adófizetőkkel fizettetne meg Menczer Tamás szerint
Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

Menczer Tamás szerint a Fidesz képes megvédeni az embereket

Korábban Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Facebook-oldalán hívta fel hasonló veszélyekre az emberek figyelmét, ugyanis Kapitány István szavai alapján megközelítőleg 1,8 millió forintjába kerülne egy magyar családnak, ha a Tisza hatalomra kerülne. 

  • Nem kell rezsicsökkentés.
  • Nem kell a benzinre védett ár.
  • Nem kell árréscsökkentés

Gyakorlatilag ezt mondta a minap a Tiszába ejtőernyőztetett Kapitány István. Szerinte a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába, holott ezekkel az intézkedésekkel megvédik a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedésektől.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megjelentetett videójában kiemelte, a Tisza energiaátállási tervében eltörölné a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárat. A magyarokkal 1000 forintos benzinárat és a háromszoros rezsiárat és a plusz adót, az energia függetlenségi adót fizettetné meg, hogy

ők meg a Shell-részvényeiken degeszre keresnék magukat!

– közölte Menczer Tamás, aki azt kérte a magyaroktól, ne hagyják, hogy átverjék őket.

Nyitókép: Menczer Tamás Hivatalos Facebook oldala

