Bohár Dániel: hívja vissza Magyar Péter a provokátorait
Orbán Balázs: Ismét lebuktak Magyar Péterék
Orbán Balázs hétfőn a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt nyilvánosságra került energiapolitikai terveire. Rámutatott, Magyar Péterék ismét lebuktak, és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami sokszorosára növelné a háztartások energiaszámláit, adót emelnének, a benzint pedig 1000 forint fölé vinnék.
Magyar Péter pedig azt teszi, mint mindig ilyenkor: hazudozik és tagad
– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, aki hozzátette, a tiszások maguk mondták el korábban, hogy mire készülnek.
Felidézte, Kapitány István, aki Shelltől érkezett a Tisza Pártba, egy beszédében egyértelművé tette: „sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra.”
Orbán Balázs kitért a tiszás EP-képviselőre, Gerzsenyi Gabriellára is, aki kijelentette, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer, Bódis Kriszta szerint pedig pedig a rezsicsökkentés csak tudatformálás. A Csipke Józsika szerzője úgy fogalmazott, „a rezsicsökkentés arra állítja rá az embereket, hogy jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és ha kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb.”
A miniszterelnök politikai igazgatója tovább folytatta a sort Surányi Györggyel, aki a Tisza Párt programíró tanácsadója, és úgy véli „a rezsicsökkentés egy súlyosan téves eszköz”, és hibának tartja, hogy minden család megkapja ezt a kedvezményt.
Kéri László szerint a rezsicsökkentés „a világ blöffje”, Petschnig Mária Zita pedig azt mondta, az ársapkának „nem volt semmiféle haszna”, de annál nagyobb kárt okozott.
A Tisza Párt mellett ismét feltűnő Bokros Lajos a rezsicsökkentést a „legkárosabb intézkedések” egyikének minősítette Magyarországon, Király Júlia, baloldali közgazdász, tiszás szakértő szerint pedig „a rezsicsökkentés valójában hazugság".
Orbán Balázs végül Magyar Pétert is idézte, aki a rezsicsökkentésről úgy vélekedett, hogy csupán egy „humbug”.
Már csak 13 nap és Magyar Péter veszélyes terveiről véleményt mondanak a magyar emberek. Aki nem akar többszörös energiaárakat és 1000 forintot fizetni a benzinért, annak április 12-én a Fidesz a biztos választás
– figyelmeztetett Orbán Balázs.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
Orbán Viktor az észak-macedón miniszterelnökkel tárgyalt
Menczer: Kapitány István úgy vezetné az országot, mint a Shellt
Brüsszel már az Orbán-győzelemre készül
György László: a Tisza megadóztatná a magyarok megtakarításait is az energiaátállási tervével
Hidvéghi: Az ukránok pénzelik Magyar Pétert, de a magyarok szavaznak róla
Orbán Viktor: A Tisza terve tönkretenné a magyar családokat
Szjjártó: háromszoros rezsiszámlát és ezer forint feletti benzinárat jelent a Tisza terve
Kiszivárgott a Tisza titkos energiaterve: eltörölnék a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, de jönne egy húsbavágó adó is
Orbán Balázs: Ha a Tisza végre tudná hajtani az energiaátállási tervet, az a lakossági energiaárak többszörösére emelkedését és 1000 forint körüli benzinárakat eredményezne
Új adó, drága benzin, drága rezsi – kitálalt a Tisza terveiről Magyar Péter volt embere
Csaknem kétmillió forintjába kerülne egy magyar családnak amit a tiszás Kapitány bejelentett