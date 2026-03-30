Orbán Balázs: Ismét lebuktak Magyar Péterék

Orbán Balázs hétfőn a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt nyilvánosságra került energiapolitikai terveire. Rámutatott, Magyar Péterék ismét lebuktak, és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami sokszorosára növelné a háztartások energiaszámláit, adót emelnének, a benzint pedig 1000 forint fölé vinnék.

Magyar Péter pedig azt teszi, mint mindig ilyenkor: hazudozik és tagad

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, aki hozzátette, a tiszások maguk mondták el korábban, hogy mire készülnek.

Felidézte, Kapitány István, aki Shelltől érkezett a Tisza Pártba, egy beszédében egyértelművé tette: „sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra.”

Orbán Balázs kitért a tiszás EP-képviselőre, Gerzsenyi Gabriellára is, aki kijelentette, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer, Bódis Kriszta szerint pedig pedig a rezsicsökkentés csak tudatformálás. A Csipke Józsika szerzője úgy fogalmazott, „a rezsicsökkentés arra állítja rá az embereket, hogy jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és ha kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb.”