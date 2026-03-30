Orbán Viktor: Ukrajna a politikai hatalmat befolyásoló más területekre is kémeket, informátorokat, ügynököket telepít

Orbán Viktor Hont András vendége volt az Öt című műsorban, ahol többek között az ukrán befolyásolási kísérletekről, az energiapolitika jövőjéről és az orosz–ukrán háborúhoz való magyar viszonyról beszélt.

A Brüsszellel való kiegyezés első lépése az orosz energiáról való leválás

Orbán Viktor az interjúban hangsúlyozta: szerinte az ellenzék és a Tisza Párt politikája egyértelműen az olcsó orosz energia elhagyására épül.

A Tisza Párt azt mondta, hogy ki kell egyezni Brüsszellel, és le kell válni az olcsó orosz energiáról

– fogalmazott.