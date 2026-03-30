2026. március 30. hétfő, Zalán
6°C Budapest
orbán viktor
öt
hont andrás
interjú

Orbán Viktor: Ukrajna a politikai hatalmat befolyásoló más területekre is kémeket, informátorokat, ügynököket telepít

Orbán Viktor: Ukrajna a politikai hatalmat befolyásoló más területekre is kémeket, informátorokat, ügynököket telepít
A miniszterelnök az Ötben járt.
2026. március 30., hétfő 21:29
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor Hont András vendége volt az Öt című műsorban, ahol többek között az ukrán befolyásolási kísérletekről, az energiapolitika jövőjéről és az orosz–ukrán háborúhoz való magyar viszonyról beszélt.

A Brüsszellel való kiegyezés első lépése az orosz energiáról való leválás

Orbán Viktor az interjúban hangsúlyozta: szerinte az ellenzék és a Tisza Párt politikája egyértelműen az olcsó orosz energia elhagyására épül.

A Tisza Párt azt mondta, hogy ki kell egyezni Brüsszellel, és le kell válni az olcsó orosz energiáról

– fogalmazott.

A miniszterelnök szerint ez hosszú távon növelné az ország energiafüggőségét és a költségeket is. Hangsúlyozta: a kormány álláspontja szerint az energiapolitikában a nemzeti érdek az elsődleges, ezért fontos a rezsicsökkentés fenntartása és a mozgástér megőrzése.

Orbán Viktor miniszterelnök

Semmi közünk az orosz-ukrán háborúhoz

A beszélgetés egyik legélesebb állítása Ukrajnával kapcsolatban hangzott el.

Ukrajna kémeket, ügynököket telepít nemcsak Magyarországra, hanem máshova is, sőt fekete pénzeket is juttat ezekre a helyekre. Tudjuk, hogy ilyen van

-    mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint ezek a tevékenységek nem egyedülállóak nemzetközi szinten, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország kimaradna a háborús konfliktusból.

Semmi közünk az orosz-ukrán háborúhoz

– utalt arra, hogy a kabinet célja a kimaradás és a gazdasági stabilitás megőrzése. Hozzátette: a titkosszolgálatok munkája összetett, ezért szigorú szabályok korlátozzák őket.

Semmit sem hozunk nyilvánosságra, ami állami érdeket sértene

– mondta.

 

A mi fejünkben egy államilag szabályozott energiapiac van

Az energiapolitika kapcsán a miniszterelnök világossá tette: a kormány nem a teljesen piaci alapú rendszerben hisz.

Azt gondolták, hogy a magyar energiapiacot privatizálni kell… ezzel szemben a mi fejünkben egy államilag szabályozott energiapiac van

– jelentette ki.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi gazdasági és geopolitikai helyzetben ez biztosítja leginkább a magyar családok védelmét. Úgy véli, a magas energiaárak és a szankciós politika terhei részben a lakosságra hárulnak, ezért kulcsfontosságú a kormányzati beavatkozás.

Hont András újságíró

Az interjú végén a választásokra is kitért: hangsúlyozta, hogy a döntés a választók kezében van, a cél pedig szerinte továbbra is „a magyarok pénzének megvédése”.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
 

 

Tovább a címoldalra