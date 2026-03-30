Orbán Viktor: mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás
Orbán Viktor: Ukrajna a politikai hatalmat befolyásoló más területekre is kémeket, informátorokat, ügynököket telepít
Orbán Viktor Hont András vendége volt az Öt című műsorban, ahol többek között az ukrán befolyásolási kísérletekről, az energiapolitika jövőjéről és az orosz–ukrán háborúhoz való magyar viszonyról beszélt.
A Brüsszellel való kiegyezés első lépése az orosz energiáról való leválás
Orbán Viktor az interjúban hangsúlyozta: szerinte az ellenzék és a Tisza Párt politikája egyértelműen az olcsó orosz energia elhagyására épül.
A Tisza Párt azt mondta, hogy ki kell egyezni Brüsszellel, és le kell válni az olcsó orosz energiáról
– fogalmazott.
A miniszterelnök szerint ez hosszú távon növelné az ország energiafüggőségét és a költségeket is. Hangsúlyozta: a kormány álláspontja szerint az energiapolitikában a nemzeti érdek az elsődleges, ezért fontos a rezsicsökkentés fenntartása és a mozgástér megőrzése.
Semmi közünk az orosz-ukrán háborúhoz
A beszélgetés egyik legélesebb állítása Ukrajnával kapcsolatban hangzott el.
Ukrajna kémeket, ügynököket telepít nemcsak Magyarországra, hanem máshova is, sőt fekete pénzeket is juttat ezekre a helyekre. Tudjuk, hogy ilyen van
- mondta Orbán Viktor.
A kormányfő szerint ezek a tevékenységek nem egyedülállóak nemzetközi szinten, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország kimaradna a háborús konfliktusból.
Semmi közünk az orosz-ukrán háborúhoz
– utalt arra, hogy a kabinet célja a kimaradás és a gazdasági stabilitás megőrzése. Hozzátette: a titkosszolgálatok munkája összetett, ezért szigorú szabályok korlátozzák őket.
Semmit sem hozunk nyilvánosságra, ami állami érdeket sértene
– mondta.
A mi fejünkben egy államilag szabályozott energiapiac van
Az energiapolitika kapcsán a miniszterelnök világossá tette: a kormány nem a teljesen piaci alapú rendszerben hisz.
Azt gondolták, hogy a magyar energiapiacot privatizálni kell… ezzel szemben a mi fejünkben egy államilag szabályozott energiapiac van
– jelentette ki.
Orbán Viktor szerint a jelenlegi gazdasági és geopolitikai helyzetben ez biztosítja leginkább a magyar családok védelmét. Úgy véli, a magas energiaárak és a szankciós politika terhei részben a lakosságra hárulnak, ezért kulcsfontosságú a kormányzati beavatkozás.
Az interjú végén a választásokra is kitért: hangsúlyozta, hogy a döntés a választók kezében van, a cél pedig szerinte továbbra is „a magyarok pénzének megvédése”.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
