György László: a Tisza megadóztatná a magyarok megtakarításait is az energiaátállási tervével

"Ma újabb tiszás lebukás történt: nyilvánosságra került a Tisza energiaátállási terve, amely saját bevallásuk szerint is két-két és félszeres rezsiemelést és 1000 forint feletti benzinárat hozna a magyaroknak. De ez még nem minden! A tiszás terv egy, a családokat megsarcoló új adót is tartalmaz. A Tisza különadót akar kivetni a magyar emberek megtakarításaira!!!" - írta György László.

Saját dokumentumuk szerint az orosz kőolajról való leválás miatt át kellene alakítani a százhalombattai finomítót, ami hatalmas költséggel járna. Ezt a pénzt a magyar családoktól vennék el. Feketén-fehéren leírták: évente 240-360 milliárd forintot vennének ki az emberek zsebéből egy 1-1,5 százalékos megtakarítási különadóval - fűzte hozzá.

A magyar családok a nemzeti kormányzás óta tudtak úgy megerősödni, hogy növeljék a megtakarításaikat. Munkával, tanulással, felelősségvállalással és a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően tudtak félretenni azért, hogy biztonságot nyújtsanak gyermekeiknek és szeretteiknek. A lakossági megtakarítások ma történelmi csúcson vannak: csaknem 13 ezer milliárd forint, ebből mintegy 11 ezer milliárd állampapírban.

"Ez a pénz nem a Tiszáé! Ez a pénz a magyar családoké! Ezt a pénzt akarja most elvenni a magyar családoktól a Tisza Brüsszel, Zelenszkij és az olajmultik kedvéért" - olvasható György László bejegyzésében.