Döntött a bíróság a gyermekbántalmazással vádolt edző ügyében

21:34

Orbán Viktor: mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás

Ünneprontóknak nevezte a Tisza Párt híveit hétfőn a miniszterelnök, a Fidesz elnöke Szolnokon a kormánypártok választási nagygyűlésén. Orbán Viktor úgy fogalmazott: "mi vagyunk itthon, ők pedig az ünneprontók"; mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás.