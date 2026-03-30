Döntött a bíróság a gyermekbántalmazással vádolt edző ügyében

Az ügyész fellebbezett.
2026. március 30., hétfő 19:31
A Szombathelyi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki sportegyesületi edzőként a felügyeletére bízott kiskorú sportolókat bántalmazta és megszégyenítette, miközben más gyerekeket is bevont a cselekményekbe – számolt be hétfőn a birosag.hu.

A Szombathelyi Járásbíróság 2026. március 30-án hirdetett ítéletet.

A bíróság bizonyítottság hiányában felmentette a férfit a kiskorú veszélyeztetésének és a védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vádja alól, de a folytatólagosan elkövetett számvitel rendje megsértésének bűntettében bűnösnek mondta ki, és 450.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

A döntés nem jogerős, az ügyész jelentett be fellebbezést, a felmentő rendelkezés helyett bűnösség megállapítása, valamit súlyosabb büntetés kiszabása érdekében

– közölték.

