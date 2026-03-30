Orbán Viktor az észak-macedón miniszterelnökkel tárgyalt
Brüsszel már az Orbán-győzelemre készül
A beszámolók szerint az Európai Unió intézményeiben több lehetséges lépést is mérlegelnek arra az esetre, ha a magyar miniszterelnök a jövőben is elutasítja az ukrajnai háborúval kapcsolatos közös uniós álláspontot, és továbbra is megvétózza a katonai támogatásokat. A felmerült opciók között szerepel a jelenlegi nyomásgyakorlás fenntartása – például az uniós források visszatartása –, de szóba kerültek keményebb intézkedések is. Ilyen lehet újabb jogi eljárások indítása, a jogállamisági feltételek további szigorítása, illetve az is, hogy egyes döntésekből megkerüljék Magyarországot úgynevezett „hajlandók koalíciójával” – írta meg a europeanconservative.com.
A kiszivárgott információk szerint szélsőségesebb forgatókönyvek is napirendre kerültek: ezek között említik Magyarország szavazati jogának korlátozását vagy informális háttérbe szorítását a kulcsfontosságú döntések során.
Eközben elemzések szerint Európában már zajlik a kommunikáció előkészítése is egy esetleges Fidesz-győzelem esetére. Egyes értékelések arra utalnak, hogy bizonyos politikai és médiakörök már most olyan narratívák kialakításán dolgozhatnak, amelyek megkérdőjelezhetik a választási eredmények legitimitását, például választási beavatkozásról vagy csalásról szóló állítások felvetésével.
A Politicónak nyilatkozó források által ismertetett elképzelések azt sugallják, hogy Brüsszel kész lehet szembemenni a magyar választók akaratával, amennyiben olyan kormány alakul, amely nem illeszkedik az uniós fősodorhoz.
Mindeközben a közvélemény-kutatások erősen megosztott képet mutatnak a választás várható kimeneteléről. A baloldali-liberális kötődésű intézetek a Tisza Párt jelentős előnyét jelzik, míg kormányközeli és több független külföldi mérés szerint a Fidesz körülbelül öt százalékpontos előnnyel vezet. Egyre több jel utal ugyanakkor arra, hogy Brüsszelben valójában Orbán Viktor győzelmével számolnak – annak ellenére is, hogy politikai támogatást nyújtottak fő kihívójának, Magyar Péternek.
A nyitókép illusztráció (MTI)
+Ez is érdekelheti
