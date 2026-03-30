Újabb, energiapolitikára vonatkozó tervet akarnak eltitkolni a Tiszában

Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője az Indexnek adott interjújában elmondta, hogy a Tisza félrevezethette a nyilvánosságot az úgynevezett adócsomag ügyében, amikor azt a narratívát terjesztette, hogy jogerős bírósági ítélet bizonyítja: a kérdéses dokumentum nem létezik. Ezzel szemben nincs olyan per, amelyet ebben a kérdésben a párt jogerősen megnyert volna, sőt már olyan ítélet is született, amelyben az alperes sajtótermék győzött a Tiszával szemben.

A volt tiszás arról is beszélt, hogy nemrég a párt központjából származó információk jutottak el hozzá, amelyek szerint az adóterveket tartalmazó, több száz oldalas tanulmánygyűjtemény mellett már egy energiapolitikai terv is készült. Úgy fogalmazott, ez a dokumentum komoly belső feszültségeket okozott, és a párton belül többen is közérdeknek tartanák, hogy még a választások előtt nyilvánosságra kerüljön.

Csercsa Balázs kitért arra is, hogy saját szerepvállalása és tanúvallomása után ugyan kapott fenyegető és lejárató üzeneteket, de ezeknél több támogatást is érzékelt, még a párt egykori köreiből is. Elmondása szerint feljelentést is tett egy róla megjelent, szerinte rágalmazó közösségi médiás bejegyzés miatt.

Felidézte, hogy tanúvallomásában hivatkozott egy korábbi közeli munkatársára, aki a Tisza szakpolitikai koordinátoraként hozzáfért a párt anyagaihoz, és akinek laptopján ő maga is látta a terjedelmes tanulmány egyes részeit. Állítása szerint ezt a munkatársat éppen azon a napon bocsátották el, amikor a vele készült korábbi interjú megjelent. A hivatalos indoklás a gyenge teljesítmény és bizalmas dokumentumok kezelése volt, ugyanakkor később a férfi a párthoz köthető médiában megszólalt, majd tanúként is fellépett egy perben.