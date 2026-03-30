Megúszta a börtönt a fojtogató migráns, így döntött a bíróság
Brutálisan bántalmazta barátnőjét egy guineai bevándorló a London szomszédságában lévő Hounslow-ban. A 28 éves férfi egy olyan szállodában élt párjával, amelyet a brit adófizetők pénzéből tartanak fenn – írta hétfőn a Daily Mail.
Mamadou Alion Diallo először 2024. október 23-án verte meg durván partnerét. Követelte tőle a telefonját, majd a testén és az arcán többször akkorát ütött, hogy az áldozat a földre esett. Ezután fojtogatni kezdte a nőt, aki másodpercekig nem kapott levegőt.
Az eset után a sértett nem tett feljelentést, de szakított a férfivel, aki 2025 januárjában ismét megjelent nála, hogy bántalmazza. A folyosón támadt rá exére, de a többi vendég meghallotta az áldozat sikoltozását, ezért rendőrt hívtak. A nő így is megsérült, zúzódásokat szenvedett, és orvosi ellátásra szorult. A férfit ekkor fogták el a rendőrök.
Kiderült, hogy a migráns már több országban is élt, mielőtt az Egyesült Királyság felé vette az irányt, és állítólag poszttraumás stressz szindrómában szenved, mióta gyerekkorában családtagjait megölték a nyugat-afrikai országban zajló politikai zavargások során. Bár Diallo tagadta, korábban már elítélték fojtogatás és testi sértés miatt.
A bíróság most 21 hónapos szabadságvesztést szabott ki rá, amelyet 18 hónapra felfüggesztett, és egy évre pártfogó felügyeletét rendelte el, illetve öt évre szóló távoltartási végzést a volt párjától.
