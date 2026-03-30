Megúszta a börtönt a fojtogató migráns, így döntött a bíróság

Brutálisan bántalmazta barátnőjét egy guineai bevándorló a London szomszédságában lévő Hounslow-ban. A 28 éves férfi egy olyan szállodában élt párjával, amelyet a brit adófizetők pénzéből tartanak fenn – írta hétfőn a Daily Mail.

Here's Mamadou Alion Diallo refusing to comment after he leaves court. He strangled and punched his partner at the four-star Heston Hyde Hotel. Diallo, born in Guinea, West Africa, suffers from PTSD after family members were killed during political protests when he was young. pic.twitter.com/s2Sir1v92d — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) March 30, 2026



Mamadou Alion Diallo először 2024. október 23-án verte meg durván partnerét. Követelte tőle a telefonját, majd a testén és az arcán többször akkorát ütött, hogy az áldozat a földre esett. Ezután fojtogatni kezdte a nőt, aki másodpercekig nem kapott levegőt.

Az eset után a sértett nem tett feljelentést, de szakított a férfivel, aki 2025 januárjában ismét megjelent nála, hogy bántalmazza. A folyosón támadt rá exére, de a többi vendég meghallotta az áldozat sikoltozását, ezért rendőrt hívtak. A nő így is megsérült, zúzódásokat szenvedett, és orvosi ellátásra szorult. A férfit ekkor fogták el a rendőrök.