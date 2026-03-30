Szjjártó: háromszoros rezsiszámlát és ezer forint feletti benzinárat jelent a Tisza terve

Itt az óriási tiszás bukta, megpróbálták eltitkolni, hogy arra készülnek, megszüntetik a rezsicsökkentést és a védett benzinárat. Itt van a dokumentum, ide le van írva, hogy mit terveznek − közölte Szijjártó Péter Kiskunhalason Bányai Gábor fideszes képviselőjelölt kampánygyűlésén.

Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést és el akarják törölni a benzin védett árát. Ez mit jelent? Ha Önök hazamennek, megnézik a rezsiszámlájukat, meg kell szorozni hárommal, az lesz az új rezsiszámla.

− jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, majd hozzátette, és vége a védett benzinárnak is, hogy ha ők kerülnek kormányra, ezer forint fölé fog menni mind a benzin-, mind a dízelár.

A helyzet az, hogy meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát, Brüsszel ezt évek óta követeli tőlünk. Évek óta követeli, hogy a rezsicsökkentést szüntessük meg, de a rezsicsökkentés megszüntetése a családok rezsiszámlájának a háromszorosát fogja jelenteni

− fogalmazott és azzal folytatta, hogyha az olcsó orosz kőolajat és az olcsó orosz földgázt elzárják Magyarországtól, akkor a rezsiszámla háromszorosa lesz és a benzinár ezer forint fölé fog menni.