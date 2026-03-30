Bohár Dániel: hívja vissza Magyar Péter a provokátorait
Szjjártó: háromszoros rezsiszámlát és ezer forint feletti benzinárat jelent a Tisza terve
Itt az óriási tiszás bukta, megpróbálták eltitkolni, hogy arra készülnek, megszüntetik a rezsicsökkentést és a védett benzinárat. Itt van a dokumentum, ide le van írva, hogy mit terveznek − közölte Szijjártó Péter Kiskunhalason Bányai Gábor fideszes képviselőjelölt kampánygyűlésén.
Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést és el akarják törölni a benzin védett árát. Ez mit jelent? Ha Önök hazamennek, megnézik a rezsiszámlájukat, meg kell szorozni hárommal, az lesz az új rezsiszámla.
− jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, majd hozzátette, és vége a védett benzinárnak is, hogy ha ők kerülnek kormányra, ezer forint fölé fog menni mind a benzin-, mind a dízelár.
A helyzet az, hogy meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát, Brüsszel ezt évek óta követeli tőlünk. Évek óta követeli, hogy a rezsicsökkentést szüntessük meg, de a rezsicsökkentés megszüntetése a családok rezsiszámlájának a háromszorosát fogja jelenteni
− fogalmazott és azzal folytatta, hogyha az olcsó orosz kőolajat és az olcsó orosz földgázt elzárják Magyarországtól, akkor a rezsiszámla háromszorosa lesz és a benzinár ezer forint fölé fog menni.
Ugye Kapitány alelnök úr − aki a Shelltől érkezett – kinevezése már sejtett valamit, de ez most sokkal durvább annál, mint amire adott esetben lehetett volna gondolni − érvelt Szijjártó, mert szerinte
nemcsak a rezsiszámla fog háromszorosára nőni, nemcsak a benzinár fog ezer forint fölé menni, hanem még egy extraadót is ki akarnak vetni annak érdekében, hogy ezeket az áremeléseket meg tudják csinálni.
„Gondoljanak bele, a magyar embereknek majd extraadót kell fizetni azért, hogy háromszor annyi legyen a rezsi, ezer forint fölé menjen a benzinár, meg a dízelár” − közölte, majd azt mondta:
Ezt nem hagyhatjuk! Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést eltöröljék! Nem hagyhatjuk, hogy a magyar családok rezsiszámlája a háromszorosára emelkedjen, és nem hagyhatjuk, hogy ezer forint fölé menjen a benzinár
− fogalmazott a miniszter.
Nyitóképünkön Szijjártó Péter és Bányai Gábor (bal oldalon) a kiskunhalasi kampánygyűlésen: Képernyőfotó/Szijjártó Péter Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
