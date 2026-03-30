Mentőhelikopter szállt le Őrhalomban, nagy volt az ijedtség

A minap tragikus eset miatt riasztották a mentőszolgálatot Őrhalomra, mentőhelikopter szállt le a nógrádi településre.

Egy helyi család kéthetes gyermekének leállt a légzése.

A szakemberek mindent megtettek a kicsiért.

A NOOL információi szerint negyven percig küzdöttek a baba életéért, hogy sikeres legyen az újraélesztés.