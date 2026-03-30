Mentőhelikopter szállt le Őrhalomban, nagy volt az ijedtség

Mentőhelikopter szállt le Őrhalomban, nagy volt az ijedtség
40 percig küzdöttek egy csecsemő életéért.
2026. március 30., hétfő 17:06
A minap tragikus eset miatt riasztották a mentőszolgálatot Őrhalomra, mentőhelikopter szállt le a nógrádi településre. 

Egy helyi család kéthetes gyermekének leállt a légzése.

A szakemberek mindent megtettek a kicsiért. 

A NOOL információi szerint negyven percig küzdöttek a baba életéért, hogy sikeres legyen az újraélesztés. 

A mentők egy csecsemőt újraélesztést követően, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba

– tájékoztatott a lap megkeresésére az Országos Mentőszolgálat.

Nyitókép: Farkas Egon hivatalos Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra