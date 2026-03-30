Orbán Viktor: A Tisza terve tönkretenné a magyar családokat

Új nap, új botrányos lelepleződés – fogalmazott Orbán Viktor hétfőn a Facebook-oldalán, miután a Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét.

A miniszterelnök a videóban elmondta, ami a dokumentumban szerepel, az egészen riasztó, ugyanis a tiszás forgatókönyv szerint Magyarországot leválasztanák az olcsó orosz energiáról.

Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak, a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra. Magyarországnak nincs szüksége semmilyen tiszás energiaátállási tervre. Ez a terv tönkretenné a magyar családokat

– jelentette ki Orbán Viktor.