2026. március 30. hétfő, Zalán
7°C Budapest
orbán viktor
energia
tisza

Orbán Viktor: A Tisza terve tönkretenné a magyar családokat

A miniszterelnök szerint súlyos árat fizetnének a magyarok, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra.
2026. március 30., hétfő 13:29


Új nap, új botrányos lelepleződés – fogalmazott Orbán Viktor hétfőn a Facebook-oldalán, miután a Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét. 

A miniszterelnök a videóban elmondta, ami a dokumentumban szerepel, az egészen riasztó, ugyanis a tiszás forgatókönyv szerint Magyarországot leválasztanák az olcsó orosz energiáról.

Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak, a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.  Magyarországnak nincs szüksége semmilyen tiszás energiaátállási tervre. Ez a terv tönkretenné a magyar családokat

 – jelentette ki Orbán Viktor.


A kormányfő rámutatott, jövő héten választás lesz hazánkban, ezért úgy véli, meg kell őrizni a védett üzemanyagárakat, a rezsicsökkentést, az adókat pedig alacsonyan kell tartani.

A Fidesz a biztos választás

 – hangoztatta. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

 

