Bohár Dániel: hívja vissza Magyar Péter a provokátorait
Orbán Viktor: A Tisza terve tönkretenné a magyar családokat
Új nap, új botrányos lelepleződés – fogalmazott Orbán Viktor hétfőn a Facebook-oldalán, miután a Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét.
A miniszterelnök a videóban elmondta, ami a dokumentumban szerepel, az egészen riasztó, ugyanis a tiszás forgatókönyv szerint Magyarországot leválasztanák az olcsó orosz energiáról.
Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak, a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra. Magyarországnak nincs szüksége semmilyen tiszás energiaátállási tervre. Ez a terv tönkretenné a magyar családokat
– jelentette ki Orbán Viktor.
A kormányfő rámutatott, jövő héten választás lesz hazánkban, ezért úgy véli, meg kell őrizni a védett üzemanyagárakat, a rezsicsökkentést, az adókat pedig alacsonyan kell tartani.
A Fidesz a biztos választás
– hangoztatta.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán
