Jaroslaw Kaczynski: Magyar Péter „egy 16 éves fickóra jellemző” viselkedést mutat

A Maxima legújabb epizódjában Jaroslaw Kaczynski, a lengyel Jog és Igazságosság elnöke beszélgetett Szalai Zoltánnal a lengyel és a magyar politikai helyzetről, valamint az Európai Unió jövőjéről. Véleménye szerint a térség politikai küzdelmei mögött nemcsak belső, hanem külső erők is meghatározó szerepet játszanak.

A lengyel választások kapcsán, amelyek nyomán Donald Tusk kormánya hatalomra került, Jaroslaw Kaczynski egyértelműen fogalmazott a Mandinernek: „Nem nyerték volna meg a választásokat a külső befolyás nélkül.”

Meglátása szerint ez a jelenség nemcsak Lengyelországra korlátozódik, hanem egy szélesebb európai folyamat része, amely alakítani kívánja a közép-európai politikai viszonyokat is. A beszélgetés során kitért a nemzetközi helyzetre is, különösen Ukrajnával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését élesen bírálta: „abszolút megdöbbentem ezen” – fogalmazott.

Hozzátette: az ilyen lépések nemcsak Ukrajnának, hanem Európának is ártanak.

Az Európai Unió jelenlegi vezetéséről szólva úgy fogalmazott: