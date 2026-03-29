Brutálisan rángattak ki Magyar Péter rendezvényéről egy férfit, mert kérdezni próbált + videó
Jaroslaw Kaczynski: Magyar Péter „egy 16 éves fickóra jellemző” viselkedést mutat
A Maxima legújabb epizódjában Jaroslaw Kaczynski, a lengyel Jog és Igazságosság elnöke beszélgetett Szalai Zoltánnal a lengyel és a magyar politikai helyzetről, valamint az Európai Unió jövőjéről. Véleménye szerint a térség politikai küzdelmei mögött nemcsak belső, hanem külső erők is meghatározó szerepet játszanak.
A lengyel választások kapcsán, amelyek nyomán Donald Tusk kormánya hatalomra került, Jaroslaw Kaczynski egyértelműen fogalmazott a Mandinernek: „Nem nyerték volna meg a választásokat a külső befolyás nélkül.”
Meglátása szerint ez a jelenség nemcsak Lengyelországra korlátozódik, hanem egy szélesebb európai folyamat része, amely alakítani kívánja a közép-európai politikai viszonyokat is. A beszélgetés során kitért a nemzetközi helyzetre is, különösen Ukrajnával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését élesen bírálta: „abszolút megdöbbentem ezen” – fogalmazott.
Hozzátette: az ilyen lépések nemcsak Ukrajnának, hanem Európának is ártanak.
Az Európai Unió jelenlegi vezetéséről szólva úgy fogalmazott:
Ursula von der Leyen és Manfred Weber a „német neoimperializmus szereplői”.
Nyitókép: YouTube képernyőfelvétel
Orbán Viktor: Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal és a kémeikkel próbálnak ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon! + videó
Az új mérések is alátámasztják: a Fidesz mögött áll a békés többség
Orbán Viktor már Békéscsabára készül
Óriási siker Orbán Viktor országjárása, most Békéscsaba következik
Menczer Tamás: A Telex mentegeti a nőverést, miközben a tiszások egyre agresszívebben lépnek fel
Orbán Viktor: Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok
Szijjártó Péter: Szépen bedőlt ma is egy tiszás mutatvány
Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyjuk! - Videó
Orbán Balázs: Ami ma Magyarországon történik, az megszégyeníti a legtöbb hollywoodi kémtörténetet
Gulyás Gergely: A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor és az ő kormánya
Orbán Viktor mellé állt a magyar futball egyik sztárja