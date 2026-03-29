Az új mérések is alátámasztják: a Fidesz mögött áll a békés többség

Az ukrán beavatkozás ellenére is folyamatosan növekszik a háborúellenes tábor, a Fidesz mögött a békés többség! – mutatott rá Orbán Balázs új bejegyzésében.

Emlékeztetett: Orbán Viktor változatlanul a legnépszerűbb a pártelnökök között a Nézőpont Intézet március végi kutatása szerint. A DK és a Mi Hazánk elnökének népszerűsége is meghaladja a bejutási küszöböt. A vezetők népszerűsége különösen a kisebb, küszöb körüli pártoknál lehet sorsfordító. Orbán Viktor 42 százalékon vezet, a Tisza vezetője 37 százalékon áll. Toroczkai 8 százalékponttal, Dobrev 5 százalékponttal népszerűbb pártjánál, ami növeli parlamentbe jutási esélyeiket − idézte fel a miniszterelnök politikai igazgatója.



A Nézőpont Intézet kutatása alapján a legvalószínűbb listás eredmény szerint a Fidesz–KDNP 46 százalékon áll, a Tisza 40 százalékon, ami 6 százalékpontos kormánypárti előnyt és stabil parlamenti többséget jelent.

Napról napra gyarapodik a háborúellenes tábor is: már több mint 1 800 000-nél jár a visszaküldött nemzeti petíciók száma, vagyis ennyien nyilvánították ki a véleményüket eddig arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, nem akarják támogatni a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért – közölte Orbán Balázs.