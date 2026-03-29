Az új mérések is alátámasztják: a Fidesz mögött áll a békés többség
Az ukrán beavatkozás ellenére is folyamatosan növekszik a háborúellenes tábor, a Fidesz mögött a békés többség! – mutatott rá Orbán Balázs új bejegyzésében.
Emlékeztetett: Orbán Viktor változatlanul a legnépszerűbb a pártelnökök között a Nézőpont Intézet március végi kutatása szerint. A DK és a Mi Hazánk elnökének népszerűsége is meghaladja a bejutási küszöböt. A vezetők népszerűsége különösen a kisebb, küszöb körüli pártoknál lehet sorsfordító. Orbán Viktor 42 százalékon vezet, a Tisza vezetője 37 százalékon áll. Toroczkai 8 százalékponttal, Dobrev 5 százalékponttal népszerűbb pártjánál, ami növeli parlamentbe jutási esélyeiket − idézte fel a miniszterelnök politikai igazgatója.
A Nézőpont Intézet kutatása alapján a legvalószínűbb listás eredmény szerint a Fidesz–KDNP 46 százalékon áll, a Tisza 40 százalékon, ami 6 százalékpontos kormánypárti előnyt és stabil parlamenti többséget jelent.
Napról napra gyarapodik a háborúellenes tábor is: már több mint 1 800 000-nél jár a visszaküldött nemzeti petíciók száma, vagyis ennyien nyilvánították ki a véleményüket eddig arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, nem akarják támogatni a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért – közölte Orbán Balázs.
Kitért arra is, hogy Orbán Viktor folytatja az országjárását: akárhová látogat az országban, mindenhol tömegek fogadják, vagyis a Fidesz mobilizációs képessége jól működik, a miniszterelnök üzenetei meg tudják szólítani az ország többségét, és élőben is tapasztalható, hogy napról napra rengetegen állnak ki Orbán Viktor, a béke és a biztonság mellett.
Az országjárások bizonyítják, hogy valóban mi vagyunk a békés többség
– állapította meg a politikai igazgató. Hozzátette: Magyar Péter ezzel szemben megtiltotta a jelöltjeinek, hogy nyilatkozzanak. Miközben a Fidesz jelöltjei és politikusai is minden nap felkeresik az ország különböző szegleteit, és mindenhol szép számú tömeg gyűlik össze, addig a Tisza jelöltjei folytatják a presskukacozást a választási vereség felé. Központi utasítás szerint nem szólalhatnak meg, de a helyzet már olyannyira tarthatatlanná vált, hogy még a saját propagandasajtójukban is jelentek meg cikkek arról, hogy 1989 óta példátlan, hogy a választók bizalmáért versengő jelölt ne mondja el, mit képvisel – jelezte Orbán Balázs.
Szerinte a baloldal is kezdi belátni, hogy veszíteni fognak. A választás közeledtével megjelentek a baloldali hangok is, amelyek a Fidesz győzelmét vetítik előre.
Ujj Péter, a 444 főszerkesztője egy interjúban elárulta, hogy fölényes Fidesz-győzelmet tart valószínűnek.
A baloldali újságíró úgy kalkulál, hogy a Fidesz 2,5 millió szavazatot fog kapni listán, a Tisza pedig maximum 2,4 milliót. Az egyéni választókerületekben sokkal látványosabb lesz a Fidesz előnye: Ujj azzal számol, hogy a Tisza maximum 40-et tud nyerni, de nem lepődne meg, ha csak 20-at tudna elhozni a 106-ból, a többi a Fideszé lesz.
Végül a politikai igazgató kitért az ukránok sikertelen erőfeszítéseire is, mellyel a választást befolyásolnák, szerinte nem csoda, hogy Magyar Péter és tábora teljesen kétségbe van esve. Rendszeresen agresszív, tiszás provokátorokat küldenek a fideszes országjárásra, akik őszintén bevallják, hogy támogatják Ukrajnát, erőszakoskodnak, és megpróbálják megfélemlíteni a békés embereket.
Láthatóan nagyon zavarja a Tisza Párt vezetőjét, hogy minden Fidesz-rendezvényen többen vannak, mint náluk. Ezek már a vereségét érző pártvezető utolsó elkeseredett próbálkozásai. Ezen a héten abszolút morális mélypontra jutott a provokáció: egy férfi megütötte az országjárásra érkező egyik nőt. Ezzel minden határt átléptek, az erőszaknak semmilyen formában nincs helye a politikában! – hangsúlyozta Orbán Balázs. Hozzáfűzte: mindent elárul az ukránpárti médiáról, hogy mindezek után a baloldali sajtó megírta, hogy valójában a miniszterelnök provokálja országjárással a jámbor tiszásokat.
Végső elkeseredésükben segítségül hívták Hann Endrét, a baloldal legnagyobb mesemondóját, akiről kiderült, hogy már nem is méri, hanem csak írja az általa megjelentetett számokat.
Ha igazak lennének az általa közölt számok, felvetődik a kérdés, hogy miért kell minden ellenzékinek visszalépnie a Tisza javára, miért kell provokátorokat küldeni minden fideszes országjárásra, miért kell behívni az ukrán kémeket segíteni, miért terjesztenek választási csalásról szóló álhíreket. Miért ilyen idegesek? Pontosan azért, amit a 444 főszerkesztője is kikotyogott – mutatott rá Orbán Balázs.
A legsúlyosabb választási beavatkozási botrány
A héten a kampányon túlmutató, Magyarország számára sorsfordító információk láttak napvilágot. Lelepleződött a modern kori magyar történelem legnagyobb választási beavatkozási kísérlete – emlékeztetett a politikai igazgató. Hozzátette: Ukrajnának elemi érdeke, hogy az április 12-i választáson megbukjon az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány. Tudják ugyanis, hogy Magyarország érdekei három stratégiai kérdésben mindig ellentétesek lesznek Ukrajna érdekeivel: nem fogjuk támogatni a háborújukat, nem fogunk hozzájárulni az ukrán EU-csatlakozáshoz, és nem fogunk lemondani az olcsó orosz energiáról. Éppen ezért Zelenszkij elnök elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy egy ukránpárti politikai erőt segítsen hatalomra.
Ukrán titkosszolgálati műveleti területté alakították hazánkat annak érdekében, hogy hatalomra segítsék az ukránpárti politikai erőt, a Tisza Pártot.
Egy, a Mandiner által közölt kiszivárgott hangfelvételből kiderült a héten, hogy Panyi Szabolcs, a sorosista és ukránpárti magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, és a külföldi szolgálatok segítségével lehallgatta a magyar külügyminisztert. A lebukott újságíró azt is elárulta, hogy Orbán Anitával, a Tisza külügyminiszter-jelöltjével együtt dolgozik, és ha Orbán Anita lenne a külügyminiszter, akkor Panyi bármilyen külügyi információhoz hozzáférhetne, valamint átvilágíthatná a külügyminisztérium személyi állományát. Így nézne ki, ha Magyarországot külföldi érdekek mentén kormányoznák. Ezt nem szabad hagyni, mert Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti kormányra van szüksége – szögezte le Orbán Balázs.
Emlékeztetett: a héten feloldották a titkosítás alól és nyilvánosságra került a Tisza Párt informatikusának meghallgatása is, melyen elismerte, hogy az ukrán titkosszolgálat beszervezhette. A felvételből kiderül, hogy későbbi, Ukrajna érdekében végrehajtandó akciókra készítették fel, és az ukrán állami kibervédelemmel foglalkozó szerv volt a kapcsolattartója. Az ukrán titkosszolgálat által beszervezett informatikus bevallja, hogy többször járt Kijevben, és végül azért szakította meg a kapcsolatot az ukránokkal, mert a védekező akciók mellett egyre hangsúlyosabbá váltak a támadó műveletek a csoportján belül. Az informatikus azt is megerősítette, hogy az ukránok támadták a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket. A magyar kémelhárítás helyesen járt el, és haladéktalanul intézkedett – állapította meg a politikai igazgató.
Felidézte, hogy a héten kitálalt egy volt ukrán ügynök is, aki elárulta, hogy az ukrán hadsereg feketepénzéből finanszírozzák a Tisza Párt és Magyar Péter kampányát.
A korábban lekapcsolt ukrán aranykonvoj, amely óriási mennyiségű dollárt, eurót és aranyat szállított, egy ilyen szállítmány volt, és ezért utazott vele ukrán titkosszolgálati tiszt is. Vagyis mára beigazolódott, hogy a Tisza Párt vezetése nemcsak ukránbarát, nemcsak az a baj velük, hogy nem tudnának nemet mondani a követelésekre, de az is egyértelműen beigazolódott, hogy az ukránok által finanszírozott párt. Márpedig tudjuk jól, hogy az választja a nótát, aki a zenészt fizeti – jegyezte meg Orbán Balázs.
Szerinte a Tisza Párton belüli pánikhangulat jól érezhető Magyar Péter nyilatkozatain és azon, hogy az ukránokkal történő összejátszásukat leleplező közösségimédia-bejegyzéseken tömegével jelennek meg a nyilvánvalóan hamis ázsiai és afrikai álprofilok reakciói, melyekkel hitelteleníteni próbálják a leleplezésről szóló híreket.
A héten kiderült, hogy nem ez Ukrajna első beavatkozási kísérlete: frissen feloldott amerikai hírszerzési dokumentumok szerint 2022-ben ukrán kormányzati szereplők több százmillió dollárnyi amerikai pénzt próbáltak Biden 2024-es kampányára visszacsatornázni a USAID-en keresztül.
Egy szintén a héten nyilvánosságra került kormányjelentés szerint évek óta kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja a baloldalhoz köthető szereplőket. 2022-ben külföldről szervezett és finanszírozott politikai beavatkozás zajlott Magyarországon, de a tevékenység ma is tart. A Biden-adminisztráció alatt a USAID-n keresztül 2022 és 2025 között legalább három és fél milliárd forint érkezett magyar baloldali szereplőkhöz, a finanszírozásban részt vett a Soros-hálózat, a German Marshall Fund és a Globsec is. Utóbbiból érkezett Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője a Tisza Pártba. A finanszírozást időközben átvette Brüsszel, hálózat célja a nemzeti kormány megbuktatása és egy Brüsszel- és ukránbarát kormány hatalomra segítése – emlékeztetett.
Orbán Balázs rámutatott: Ukrajna továbbra is fenntartja a hazánkkal szembeni olajblokádot a magyar energiaárak megemelése, ezen keresztül gazdasági káosz előidézése és végső soron a Tisza Párt választási esélyeinek növelése érdekében. Válaszként Magyarország bejelentette, hogy a dízelszállítás elállítása, a 20. szankciós csomag és a 90 milliárd eurós hadikölcsön blokkolásán túl
Magyarország nem küld gázt sem Ukrajnának – egészen addig, amíg nem kapjuk meg az olajunkat. Orbán Viktor bejelentette, hogy fenn fogjuk tartani Magyarország energiabiztonságát és a védett árakat.
A Shelltől igazolt Kapitány István ilyen körülmények közt jelentette be egy választási gyűlésen, hogy a Tisza Párt kivezetné a bankokat és energiamultikat célzó különadókat és az alacsony árakat biztosító védett árakat. Vagyis – mivel ezek a különadók fedezik a rezsivédelmi kiadásokat – Kapitány lényegében bejelentette, hogy ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, megszüntetnék a rezsicsökkentést, ami azonnal három-négyszeres energiaszámlákat jelentene a magyar háztartásoknak. A magyar kormány a benzin árát 595 és a dízelét 615 forinton rögzítette. A védett árak kivezetése azt jelentené, hogy ha jönne a Tisza, jönne vele az 1000 forintos benzinár is. A Tisza energialobbistái az energiamultik érdekeit védi a magyar emberekkel szemben – állapította meg a politikai igazgató.
A kampány utolsó két hetébe érve szerinte a napnál is világosabbá vált: a Tisza kockázatot és veszélyt jelent Magyarország számára. Ha ők kerülnének hatalomra, azon minden magyar ember rajta veszítene. Magyarország békéjét és biztonságát csak Orbán Viktor tudja biztosítani, csak ő képes a magyar érdeket eredményesen képviselni. Április 12-én a Fidesz a biztos választás − hangsúlyozta a politikai igazgató.
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor: Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal és a kémeikkel próbálnak ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon! + videó
Orbán Viktor már Békéscsabára készül
Óriási siker Orbán Viktor országjárása, most Békéscsaba következik
Menczer Tamás: A Telex mentegeti a nőverést, miközben a tiszások egyre agresszívebben lépnek fel
Orbán Viktor: Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok
Szijjártó Péter: Szépen bedőlt ma is egy tiszás mutatvány
Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyjuk! - Videó
Orbán Balázs: Ami ma Magyarországon történik, az megszégyeníti a legtöbb hollywoodi kémtörténetet
Gulyás Gergely: A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor és az ő kormánya
Orbán Viktor mellé állt a magyar futball egyik sztárja
Orbán Viktor munkáját külföldön is elismerik, hatalmas támogatást kapott a miniszterelnök