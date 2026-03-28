Szijjártó Péter: Szépen bedőlt ma is egy tiszás mutatvány

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált az önmagát lebuktató tiszás informatikus ügyére. Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta, hogy nincs új a nap alatt, hiszen, mint végül kiderült, ez is csak egy újabb ukrán beavatkozási kísérlet volt.

„Vége a mellébeszélésnek, vége a hazudozásnak, vége a hősgyártásnak. A Tisza Párt és a baloldali média összehangolt akciója ma besült, nem ez az első mutatvány a kampány alatt. A dolog lába leért a földre, és kiderült, hogy megint pontosan ugyanarról van szó: ukrán titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választás folyamatába” – jelentette ki a külügyminiszter a videóban.

Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy a Tisza Párt informatikusa a saját maga meghallgatásán saját maga vallotta be, hogy az ukránok beszervezték, kiképezték, kapcsolattartót jelöltek ki a számára, és még támadóakciók végrehajtására is felkészítették. Ez ellen lépett fel az Alkotmányvédelmi Hivatal.