2026. március 28. szombat, Gedeon, Johanna
8°C Budapest
pécel
országjárás
orbán viktor
gulyás gergely

Gulyás Gergely: A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor és az ő kormánya
A Miniszterelnökséget vezető miniszter Orbán Viktor péceli országjárásán szólalt fel.
2026. március 28., szombat 17:48
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának szombati állomásán, Pécelen Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, 

nehéz évek vannak mögöttünk, Magyarország és Európa mögött, elsősorban az orosz-ukrán háború félrekezelése miatt.

A tárcavezető elmondta, ebből Magyarország mostanáig ki tudott maradni, illetve számos intézkedést tudott végrehajtani, amely kiemelten segíti a fiatalokat, családosokat és az időseket. – Nem csak megőriztük a 13. havi nyugdíjat, hanem megkezdtük a 14. Havi bevezetését is. A következő négy évben pedig folytatni fogjuk a családok támogatását és az otthonteremtést – emelte ki a politikus. 

 

Az ellenfeleink ezzel szemben minden európai áramlatra fel akarnak ülni, amely megmondja, hogy kell gondolkodnunk

– jelentette ki Gulyás Gergely.


A Tisza Párt terveivel kapcsolatban a tárcavezető elmondta, mindenki, aki a Tiszára és a Demokratikus Koalícióra szavaz, az a Brüsszel–Kijev-tengelyt támogatja, amely megszüntetné a rezsicsökkentést, és tönkre tenné a magyar gazdaságot. 

A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor és az ő kormánya

– zárta beszédét Gulyás Gergely.  

Nyitókép: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra