Gulyás Gergely: A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor és az ő kormánya

Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyjuk! - Videó

Tudjuk, hogy a Tisza kijevi bábkormánya beengedné Ukrajnát az EU-ba, amivel belevinnének minket a háborúba, elvennék a magyarok pénzét és tönkretennék a magyar gazdákat. Egy Tisza-kormány beletolná hazánkat a brüsszeli ukrán hadikölcsönök finanszírozásába is, amivel adósrabszolgává tennék és kizsebelnék a magyarokat. Ki akarják vezetni az olcsó orosz energiát is. Ha ez megtörténik, jönnek az 1000 forintos benzinárak és megszűnik a rezsicsökkentés, amivel minden magyar elvesztené egy havi jövedelmét - mondta országjárásának péceli állomásán a miniszterelnök.