Dráma Monoron, utcára menekültek az emberek

Lángok csaptak fel egy Monor határában lévő étteremben hétfőn délután. A tűzhelyen felejtették, ezért túlhevült, majd égni kezdett az olaj a konyhában – részletezte az esetet honlapján a Pest vármegyei katasztrófavédelem.

A helyi hivatásos tűzoltók vonultak ki az étkezdéhez, amelyet hét dolgozónak és hét vendégnek kellett elhagynia. A szakemberek eloltották a lángokat, majd átszellőztették és átvizsgálták a helyiséget.

A beavatkozást követően mindenki visszatérhetett a vendéglőbe.