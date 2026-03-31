Deák Dániel kiszivárgott információkkal rántja le a leplet Tisza Pártról: hamarosan minden kiderül

Az elemző olyan adatok birtokába jutott, amelyekről még Magyar Péter kampányfőnöke sem mer nyilvánosan beszélni.
2026. március 31., kedd 13:54
Deák Dániel Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy információi szerint a Tisza Párt környezetében egy, a közvéleményt befolyásoló akció előkészítése zajlik.

A politikai elemző azt is jelezte, hogy részletesen ismertetni kívánja az ügyet.

16 órakor figyeljétek a Facebook-oldalamat, akkor mindent elmondok!” 

– írta, jelezve, hogy később további információkat tesz közzé.


Deák Dániel arra is utalt, hogy az általa említett adatokról még a párt kampányfőnöke is csak zárt körben beszél.

Mint ismert, a napokban

 kiszivárgott a Tisza energiaterve amelyben többek közt a rezsicsökkentés, a védett üzemanyagárak megszüntetése, a MOL tulajdonosi szerkezetének átalakítása, és az MVM privatizációja szerepel.

Ezen információkat figyelembe véve előfordulhat, hogy a Deák Dániel által megosztani kívánt és a Tisza kampányfőnöke által eltitkolt adatok hasonlóan nagy horderejűek lesznek.

Nyitókép: MTI

 

