Kiszivárogtak a Medián valódi számai: ők is kényelmes fideszes többségre számítanak

Szerdán a Medián ismét hamisított számokat készül kihozni. Ezúttal kamu választókerületi előrejelzéseket fognak publikálni. De hozzám ezúttal is eljutottak a Medián valódi számai. Azok a számok, amelyekről a Tisza kampányfőnöke zárt ajtók mögött beszélni szokott. Szóval mielőtt Hann Endre újból megtévesztené a közvéleményt, bemutatom a Medián hozzánk kiszivárgott valódi becslését – jelentette ki Deák Dániel legújabb Facebook-videójában.

Kiemelte:

A Medián 58 körzetben biztos Fidesz-győzelemmel számol. És még ők is csak 36 körzetet jósolnak a Tiszának. További egy körzetet számolnak egyéb jelöltnek, és a maradék 11 körzetet vélik bizonytalannak. Tehát a Medián valódi belső mérései egy kényelmes Fidesz-többséget jeleznek előre a parlamentben.



Mint ismert, nem ez az első eset, hogy Deák Dánielhez kiszivárognak a Medián közvélemény-kutatásainak valódi eredményei. Mint kiderült, akkor az elemző megszerezte a Hann Endre vezette Medián közvélemény-kutató januári valódi méréseit. A leleplező videóban elhangzott, hogy