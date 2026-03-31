J. D. Vance alelnök vezette munkacsoport vizsgálja az ukrán illegális választási beavatkozást

A Trump-adminisztráció az új munkacsoport létrehozásával kívánja jelezni, hogy határozottabban lép fel a szociális programokat érintő csalások ellen, amelyeket Vance szerint a szövetségi kormány évtizedeken át nem kezelt megfelelően. Az alelnök hangsúlyozta: a visszaélések nemcsak az adófizetők pénzét apasztják, hanem a mindennapi közszolgáltatások működését is rontják, ezért átfogó, kormányzati szintű fellépésre van szükség – számolt be az AP News.

A kezdeményezést több nagy visszhangot kiváltó ügy is indokolja, köztük a minneapolisi napközihálózatokhoz köthető csalási botrányok, továbbá az egyes államokban elkövetett választási visszaélések.

A munkacsoportban a kormány számos kulcsszereplője – a kabinet tagjainak jelentős része, az igazságügyi minisztérium új csalásellenes részlegének vezetője és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság elnöke – is részt vesz.

A kormány egy új igazságügyi egységet is létrehozott a hatékonyabb fellépés érdekében, bár korábban is folytak ilyen vizsgálatok.

