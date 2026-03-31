Szijjártó Péter: minden idők leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozása zajlik a magyar parlamenti választásba
J. D. Vance alelnök vezette munkacsoport vizsgálja az ukrán illegális választási beavatkozást
A Trump-adminisztráció az új munkacsoport létrehozásával kívánja jelezni, hogy határozottabban lép fel a szociális programokat érintő csalások ellen, amelyeket Vance szerint a szövetségi kormány évtizedeken át nem kezelt megfelelően. Az alelnök hangsúlyozta: a visszaélések nemcsak az adófizetők pénzét apasztják, hanem a mindennapi közszolgáltatások működését is rontják, ezért átfogó, kormányzati szintű fellépésre van szükség – számolt be az AP News.
A kezdeményezést több nagy visszhangot kiváltó ügy is indokolja, köztük a minneapolisi napközihálózatokhoz köthető csalási botrányok, továbbá az egyes államokban elkövetett választási visszaélések.
A munkacsoportban a kormány számos kulcsszereplője – a kabinet tagjainak jelentős része, az igazságügyi minisztérium új csalásellenes részlegének vezetője és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság elnöke – is részt vesz.
A kormány egy új igazságügyi egységet is létrehozott a hatékonyabb fellépés érdekében, bár korábban is folytak ilyen vizsgálatok.
Az ukránok az amerikai választásokba is beavatkozhattak
Amint arról korábban beszámoltunk, titkosítás alól feloldott amerikai hírszerzési dokumentumok szerint 2022-ben ukrán tisztségviselők egy olyan tervről egyeztettek, amelynek célja az lett volna, hogy az eredetileg tiszta energiaforrásokra szánt, amerikai támogatásból származó több száz millió dollárt közvetett módon visszairányítsák az Egyesült Államokba.
A lehallgatott kommunikációk alapján a források jelentős részét Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányának és a Demokrata Párt finanszírozására használhatták fel, amerikai alvállalkozókon és nehezen nyomon követhető konstrukciókon keresztül. Az illetékes amerikai szervek részéről felmerült, hogy a Biden-kormányzat idején nem történt érdemi vizsgálat az ügyben.
Donald Jr. Trump szintén egy podcastban arról beszélt, hogy a háborúban álló Ukrajna „tiszta energia projektek” címen kapott forrásokat, amelyeknek állítása szerint 90 százalékát a Samantha Power vezette USAID-en és más civil szervezeteken keresztül visszaforgatták a demokrata választási kampány támogatására, míg a fennmaradó 10 százalékból Zelenszkij és köre részesülhetett - írja a Magyar Nemzet.
Deák Dániel kiszivárgott információkkal rántja le a leplet Tisza Pártról: hamarosan minden kiderül
Elképesztő hangfelvétel leplezi le Magyar Péter és Radnai Márk viszonyát
Döbbenetes viszonyok a Tiszában: előválasztási manipulációról, belső leszámolásról és szexuális zaklatásról ír a pécsi Tisza-sziget
A volt tiszás árulta el, mi Magyar Péter célja az energiatervvel: „Az Európai Bizottsághoz és Ukrajnához akarnak közeledni”
Friss kutatás: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem
Egy ukrán politikus leleplezte Magyar Péter és Brüsszel durva tervét
Orbán Balázs: A magyarok nem kérnek a tiszás energiatervből!
Századvég: A magyarok 70 százaléka elítéli Panyi Szabolcs tettét és a külföldi titkosszolgálati beavatkozást
Sokkal olcsóbb az üzemanyag a védett árnak köszönhetően, ezt Orbán Viktor is megtapasztalta
Egekbe szökő üzemanyagárak, elszállt rezsiköltségek – a tiszás tervezet a mindennapi életet is drágítaná
Magyar Péter tanácsadója, Surányi György arról beszélt, el kell törölni a rezsicsökkentést és a védett benzinárat