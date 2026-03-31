Orbán Balázs: A magyarok nem kérnek a tiszás energiatervből!
A balliberálisok által kitalált új kifejezés – az energiaátállási terv – Orbán Balázs szerint csak arról szól, hogy megmagyarázzák, miért kell többet fizetni, miért kell az olcsóbbról a drágábbra átállni.
Szerintünk nem kell
– fűzte hozzá. A baloldal elképzelése szerint, amint megnyerték a választást, azonnal leválnának az orosz energiáról, hiszen Zelenszkij nekik úgyse indítaná újra a vezetéket.
Ugyanakkor – teszi hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója – ők is tudják, hogy orosz energia nélkül nincs védett ár, van viszont ezerforintos benzin, nincs rezsicsökkentés, van viszont háromszoros, négyszeres rezsiköltség, a finomítókat pedig át kell állítani, ami nagyon sok pénzbe kerül.
Orbán Balázs emlékeztet,
a Tisza Párt cinikus húzása erre az lenne, hogy energiafüggetlenségi adót vetnének ki minden magyar ember megtakarítására.
Az április 12-i választás tétje immáron egyértelmű, akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk – tette fel a kérdést. A tiszás energiaátállási terv nekünk, magyaroknak nem kell. Köszönjük szépen, sok sikert, tartsák meg maguknak meg a shelleseknek – jegyezte meg végül Orbán Balázs.
Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről
Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy
le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.
A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.
Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a
világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
