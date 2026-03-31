A fájdalomból született erő: megrendítő történetek érkeznek kedden a TV 2-re

Két újabb életutat ismerhetnek meg a nézők A mi történetünk keddi epizódjában. Palkó-Béres Diána virágüzlet tulajdonos 4 éve menekült Magyarországra a családjával az Ukrajnában zajló háború elől, Vásárosnaményben azonban olyan lehetőségeket kapott, hogy fel tudta építeni új életüket. Azóta is szívén viseli a kárpátaljai magyarok sorsát, Magyarországra települt nőknek segít munkát találni és beilleszkedni.



Az egyik legmeghatóbb történet a sorozatban Takácsné Stalter Judit polgármesteré, aki a Bács-Kiskun vármegyei Császártöltésen teszi jobbá egy község életét. Családi traumáját a helyi közösségén keresztül gyógyítja, igazi lokálpatrióta, aki személyes ügyének tekinti a település jövőjét.



