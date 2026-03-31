Egy ukrán politikus leleplezte Magyar Péter és Brüsszel durva tervét

Roman Bezsmertnyi, Ukrajna korábbi miniszterelnök-helyettese egy interjúban arról beszélt, hogy egy esetleges kormányváltás után Magyarország komoly energetikai kihívásokkal nézne szembe, amelyek kezeléséhez nemzetközi segítségre lenne szükség. A politikus szerint ha Magyar Péter győzelmet aratna, Budapestnek az Európai Unió és Ukrajna támogatására is szüksége lenne, különösen az orosz energiafüggőség csökkentésében.

Magyar győzelme esetén Budapestnek szüksége lesz az Európai Unió segítségére, beleértve Ukrajnát is, mert például ha felvetjük Magyarország, Szlovákia, Csehország ellátásának kérdését, ez valójában egy olajvállalat, a MOL kezében van

– fogalmazott Bezsmertnyi. Az egykori kormánytag hangsúlyozta, hogy a helyzetet tovább bonyolítja a régió energiaellátásának összefonódása. Mint mondta, bár a MOL nemzetközi vállalat, központja Budapesten található, így kulcsszerepet játszik a térség ellátásában.