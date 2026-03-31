Szijjártó Péter: minden idők leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozása zajlik a magyar parlamenti választásba
Menczer odavágott: Ennyi „nyelvbotlás” nincs a világon
Menczer Tamás a közösségi oldalán gúnyos hangvételben reagált arra, hogy az érintett tiszás informatikus a hatósági vallomása után már egészen másképp nyilatkozott a 444-nek − számol be az Origó.
Aztán megokosodott, és elment a 444-hez elmondani, hogy ő hazudott az Alkotmányvédelmi Hivatalban
– fogalmazott, utalva a történet hirtelen fordulatára.
„Mennyi sok véletlen?”
A fideszes politikus sorra veszi az ügy szerinte leginkább kérdéses pontjait, és ironikusan mutat rá az egymásnak ellentmondó állításokra.
Amikor azt mondták, hogy beszervezték őket az ukránok, akkor az csak nyelvbotlás volt… amikor azt mondták, hogy idegen titkosszolgálatokkal dolgoznak együtt, akkor az csak félreértés volt
– írta, majd hozzátette: „Mindez csak véletlen.”
A politikus szerint az eset túlmutat egy egyszerű kommunikációs zavaron, és komoly politikai kérdéseket vet fel Panyi Szabolcs és a tiszás informatikus kapcsán. Bejegyzése végén hangsúlyozta:
április 12-én a választók dönthetnek, és szerinte világos állásfoglalás várható a Tisza Párt és az úgynevezett „ügynökügy” kapcsán.
