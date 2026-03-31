Menczer odavágott: Ennyi „nyelvbotlás” nincs a világon

Menczer Tamás a közösségi oldalán gúnyos hangvételben reagált arra, hogy az érintett tiszás informatikus a hatósági vallomása után már egészen másképp nyilatkozott a 444-nek − számol be az Origó.

Aztán megokosodott, és elment a 444-hez elmondani, hogy ő hazudott az Alkotmányvédelmi Hivatalban

– fogalmazott, utalva a történet hirtelen fordulatára.

„Mennyi sok véletlen?”

A fideszes politikus sorra veszi az ügy szerinte leginkább kérdéses pontjait, és ironikusan mutat rá az egymásnak ellentmondó állításokra.