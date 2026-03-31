Orbán Balázs a Magyar Hangnak: „A választás egyik legfontosabb tétje, hogy az ukrán akció sikerrel jár-e, vagy meg tudjuk védeni Magyarország békéjét”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója interjút adott a Magyar Hangnak, melyet a közösségi oldalán is megosztott − számol be a Mandiner. A videóhoz kísérőszövegként azt írta, „ők (a tiszások – szerk.) nem mondhatnak el mindent, mert megbuknak – mi mindenre válaszolunk és nyerni fogunk!”

A Fidesz kampányfőnöke ebben többek között arról beszélt, hogy minden külföldi beavatkozási kísérletet vissza kell utasítani. Kiemelte, hogy egy beavatkozási kísérletet lát:

„egyrészt Ukrajna fenyegeti Magyarországot, szabotázsakciókat foganatosított Magyarországgal szemben – gondoljunk csak az olajblokádra –, és az is egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy megpróbál ügynököket beütni. Illetve az is egyértelmű, hogy pénzzel beszáll a választási kampányba. Ez szerintem probléma”

– sorolta.

Három konfliktus is feszül Magyarország és Ukrajna között

Valamivel később Orbán Balázs azt is kijelentette, hogy „nekünk egy feladatunk van: mi Magyarország békéjét meg szeretnénk őrizni”. Majd azzal folytatta, hogy hazánknak Ukrajnával van egy stratégiai konfliktusa.