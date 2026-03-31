2026. március 31. kedd, Árpád
5°C Budapest
orban balazs
energia
ukrajna
európai unió
háború

Orbán Balázs a Magyar Hangnak: „A választás egyik legfontosabb tétje, hogy az ukrán akció sikerrel jár-e, vagy meg tudjuk védeni Magyarország békéjét”

A miniszterelnök politikai igazgatója három konfliktust is megnevezett, amely hazánk és Ukrajna között feszül.
2026. március 31., kedd 08:33
Vágólapra másolva!

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója interjút adott a Magyar Hangnak, melyet  a közösségi oldalán is megosztott − számol be a Mandiner. A videóhoz kísérőszövegként azt írta, „ők (a tiszások – szerk.) nem mondhatnak el mindent, mert megbuknak – mi mindenre válaszolunk és nyerni fogunk!”

A Fidesz kampányfőnöke ebben többek között arról beszélt, hogy minden külföldi beavatkozási kísérletet vissza kell utasítani. Kiemelte, hogy egy beavatkozási kísérletet lát: 

„egyrészt Ukrajna fenyegeti Magyarországot, szabotázsakciókat foganatosított Magyarországgal szemben – gondoljunk csak az olajblokádra –, és az is egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy megpróbál ügynököket beütni. Illetve az is egyértelmű, hogy pénzzel beszáll a választási kampányba. Ez szerintem probléma”

– sorolta.
Három konfliktus is feszül Magyarország és Ukrajna között

Valamivel később Orbán Balázs azt is kijelentette, hogy „nekünk egy feladatunk van: mi Magyarország békéjét meg szeretnénk őrizni”. Majd azzal folytatta, hogy hazánknak Ukrajnával van egy stratégiai konfliktusa.

A fideszes politikus azt is leszögezte, hogy az ukránok három dolgot szeretnének: 

szeretnék, ha minden európai ország támogatná a háborújukat pénzzel, fegyverrel és nyilván majd előbb utóbb majd katonával is.

Továbbá be szeretnének jönni az Európai Unióba, és azt szeretnék, hogy egyik uniós ország se használjon orosz energiát. Ez a három cél ellentétes az én meggyőződésem szerint Magyarország stratégiai érdekeivel − fogalmazott.

Nekünk nem kell a háborút támogatni, nem is szabad. Nem szabad beengedni Ukrajnát az Európai Unióba, és nem szabad ebben a helyzetben, amikor ilyen energiabiztonsági problémák vannak a világban, leválni az olcsó orosz energiáról

– húzta alá.

Orbán Balázs gondolatmenetét azzal zárta, hogy „ez egy valódi konfliktus Magyarország és Ukrajna között. Ezért az ukrán elit abba tesz bele rengeteg energiát, rengeteg pénzt, rengeteg szervezési képességet, hogy kormányváltást érjen el Magyarországon. Szerintem erről joga van tudni a magyar választópolgároknak, és 

az április 12-i választásnak is ez lesz az egyik legfontosabb tétje, hogy az ukrán akció sikerrel jár-e vagy meg tudjuk védeni Magyarország békéjét.

 

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

 

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra