Egekbe szökő üzemanyagárak, elszállt rezsiköltségek – a tiszás tervezet a mindennapi életet is drágítaná

Közzétette hétfőn a közösségi oldalán a Tisza energiapolitikai tervezetét Csercsa Balázs, a pár egykori egyházügyi munkacsoport-vezetője. A főbb pontok többek között az orosz energiáról való leválás, a rezsicsökkentés megszüntetése, a védett üzemanyagár kivezetése és egy új adó bevezetése.

Két fő irány

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője részben erre a nyilatkozatra reagálva a Magyar Nemzet megkeresésére előzőleg úgy fogalmazott, a konkrét cselekvési terv két fő irányra épít, és hoz néhány újdonságot is.

Egyik irány az orosz energia kivezetése, ezen az áron kívánnák rendezni Magyarország viszonyát az Európai Bizottsággal és Ukrajnával. A másik irány az állami szerepvállalás csökkentése, erről pedig első interjúinak egyikében Kapitány István is beszélt már, túlzottnak nevezve a beavatkozás mértékét

– idézte fel Hortay Olivér.