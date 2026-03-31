Sokkal olcsóbb az üzemanyag a védett árnak köszönhetően, ezt Orbán Viktor is megtapasztalta

A 95-ös benzin piaci ára: 689,7, a védett ár: 595 forint, az eltérés -94,7 forint, a gázolaj piaci ára: 784, a védett ár: 615 forint, az eltérés: -169 forint.
A kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, miután az iráni és ukrajnai háborús konfliktusok hatására jelentősen megugrott az olaj és az üzemanyagok világpiaci ára. Az intézkedés a benzin literenkénti árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban rögzíti.


Orbán Viktor a tankolása során saját maga is megtapasztalta az árkülönbségeket a védett ár és a piaci, azaz tiszás (Kapitány-) ár között, erről videós Facebook-posztban számolt be. A miniszterelnök 5575 forintot spórolt a kasszánál.

