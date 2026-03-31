Századvég: A magyarok 70 százaléka elítéli Panyi Szabolcs tettét és a külföldi titkosszolgálati beavatkozást

A „választásokba való orosz beavatkozás” kérdésköre a 2016-os amerikai elnökválasztás óta rendszeresen visszatérő kommunikációs fordulat. A globalista érdekkörök és az általuk támogatott NGO-k, médiumok és aktivisták azóta szinte minden fontosabb választás kampányában felhozzák ezt a témát.

Egy demokratikus országban, így Magyarországon is a törvények által meghatározott módon korlátozzák a külföldi beavatkozást, jöjjön az akár keletről, akár nyugatról.

Egy ország jövőjéről, a parlament, valamint a következő kormány összetételéről való döntés kizárólag az adott ország állampolgárait illeti meg, akik külföldi befolyás és manipuláció nélkül kell, hogy dönthessenek − írja elemzésében a Századvég.

Russia Hoax 2016

Az elmúlt választások azonban azt mutatták, hogy miközben a globalista érdekkörökhöz bekötött NGO-k, aktivisták és médiumok egyoldalúan csak az „orosz beavatkozástól” tartanak, a globalista befolyás veszélyét lekicsinyítik vagy tagadják, holott Donald Trump második elnöksége idején kiderült, hogy a 2016-os „orosz beavatkozás” történetét (Russia Hoax 2016) politikai furkósbotként használták az USA 45. elnökével szemben.