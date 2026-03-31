Riasztást adtak ki az ország több részére, dermesztően búcsúzik a március
Elsőfokú riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet, amelyről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is beszámolt keddi közleményében.
A citromsárga riasztás az ország több területét érinti, ahol a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 km/órát is.
A jó hír, hogy ma lesz a leghidegebb a héten, holnaptól melegedés kezdődik. A rossz, hogy ma mindössze 6 és 11 fok között várhatóak a maximumok
- fogalmazott a HungaroMet a Facebook-oldalán.
A meteorológiai szolgálat szerint az égbolt többnyire borult lesz, és elsősorban az északi hegyvidéki területeken, valamint az Alföld északi részén lehet számítani ismétlődő esőre. Másutt inkább csak gyenge csapadék fordulhat elő.
Az északi szél szinte az egész Dunántúlon és északkeleten is megerősödik, a nyugati területeken pedig akár viharos széllökések is kialakulhatnak.
