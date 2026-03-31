Riasztást adtak ki az ország több részére, dermesztően búcsúzik a március

Elsőfokú riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet, amelyről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is beszámolt keddi közleményében.

A citromsárga riasztás az ország több területét érinti, ahol a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 km/órát is.

A jó hír, hogy ma lesz a leghidegebb a héten, holnaptól melegedés kezdődik. A rossz, hogy ma mindössze 6 és 11 fok között várhatóak a maximumok

- fogalmazott a HungaroMet a Facebook-oldalán.