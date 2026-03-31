Deák Dániel megmutatta „Gundalf” interjújának lényegét

Deák Dániel közösségi oldalán sajátos módon, igencsak röviden összefoglalta a tiszás informatikus 444-es interjújának lényegét, amelyből kiderül, hogy a fiatal férfi „valótlanságokat állított” és „dezinformációkat tett”.

A kormány szombaton hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyben részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a nemzetbiztonsági bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült: idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az AH embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt.

„Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok. A vallomása nyilvános, bárki meghallgathatja. A magyar kémelhárítás azt tette, ami a dolga. Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát”

– így reagált a közösségi oldalán a vallomás közzétételére Orbán Viktor miniszterelnök.