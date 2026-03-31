Magyar Péter tanácsadója, Surányi György arról beszélt, el kell törölni a rezsicsökkentést és a védett benzinárat

Surányi György
A Tisza Párt egyre több szakértője áll ki a párt megszorító terve mellett. Az úgynevezett energiaátállási terv szerint megszűnne a rezsicsökkentés, a védett benzinár, ezáltal ezer forint lenne a benzin, és új, másfél százalékos adót vezetnének be, mert leválnának az olcsó orosz energiáról. A Tisza Szigetek előtt rendszeresen előadást tartó Surányi György volt jegybankelnök a Tisza 660 oldalas megszorító, úgynevezett gazdasági konvergencia tervének egyik szerzője részletesen beszél a rezsicsökkentés és a védett benzinár megszüntetéséről.
2026. március 31., kedd 10:34
Kisebb szünet után a kampányhajrában újra megszólalt a Tisza szakértője, a megszorítócsomag egyik szerzője, Surányi György számol be az Ellenpont. A volt jegybankelnök ezúttal Friderikusz Sándor YouTube-műsorában beszélt a gazdaságpolitikai elképzeléseiről. Surányi most is megszorításokat sürgetett, de ami kifejezetten feltűnő volt múlt hét csütörtöki nyilatkozatában: az általa elmondottak gyakorlatilag teljesen megegyeztek a Tisza Párt napokban kiszivárgott gazdasági terveivel.

Megszorításokat javasol

Kezdésként a rezsicsökkentést támadta, lényegében a sokaknak nagy segítséget jelentő kormányzati intézkedés eltörlését javasolta.  

Például nem mer senki ilyennel előállni, hogy ezt a rezsitámogatást úgy ahogy van, el kéne felejteni

− húzta alá a volt jegybankelnök. Majd rögtön meg is indokolta, szerinte miért kellene megszüntetni a kedvezményt. Nem is akármilyen érvvel állt elő. Szerinte a magyar emberek a rezsicsökkentés miatt sokat pazarolnak, így nem elég öntudatosak:  

Mert ez (rezsicsökkentés – szerk.) kifejezetten ellentétes a társadalom érdekével, kifejezetten ellentétes az ország gazdasági érdekével, azért, mert pazarlásra ösztönöz.

Mint kiderült, Surányi nemcsak a rezsicsökkentést ellenzi, hanem az árstopot is. „Vagy amikor nagyon sokan azt mondják, hogy milyen jó ez az ársapka. Egy frászt jó” − hangsúlyozta. Mivel az interjú néhány napos, nyilvánvaló, hogy Surányi György itt a védett benzinárról beszél, hiszen nemrég erre vezetett be a kormány ársapkát.

Surányi György kijelentéseinek azért is van súlya, mert a sajtóban Magyar Péter egyik legfontosabb gazdasági programírójaként tartják számon.

Többek között ő jegyezte azt a Tisza Párthoz köthető 660 oldalas megszorítócsomag-tervezetet, amely tavaly novemberben és decemberben az Index hozott nyilvánosságra. 

A Tisza-csomagnak elnevezett javaslatcsomag többek közt magában foglalta a személyi jövedelemadó és a társasági adó megemelését, a vagyonadót, valamint a társadalombiztosítási és a nyugdíjrendszer szétverését.

Egyik megálmodója volt a Bokros-csomagnak

Surányi egyébként tavaly nyáron tűnt fel a Tisza környékén és azóta rendszeresen beszél a megszorítások szükségességéről, így a rezsicsökkentés megszüntetéséről, valamint az édesanyáknak járó adókedvezmények és a 13. havi nyugdíj eltörléséről.

Mindez onnan nézve nem annyira meglepő, hogy az exjegybankelnök volt az egyik megálmodója a rendszerváltás utáni legnagyobb megszorítóintézkedésnek, a Bokros-csomagnak.

Újabb bizonyíték

Ahogy korábban szóba került, Surányi György érdekes módon szinte szóról szóra azokról a megszorításokról beszélt Friderikusz Sándornak, amelyek szerepelnek a Tisza Párt most nyilvánosságra hozott gazdasági terveiben. Ez is azt erősíti, hogy

  Magyar Péterék hatalomra kerülve eltörölnék a rezsicsökkentést és kivezetnék az árstopokat.

Mint ismert, a Tisza kiugrott egyházpolitikai vezetője, Csercsa Balázs hétfő reggel közzétett egy, nem a nyilvánosságnak szánt dokumentumot. Elmondása szerint az Kapitány István csapatától származik, és annak készítői brutális megszorító intézkedéseket terveznek.

A terv szerint egy esetleges kormányváltás után Magyarországot azonnal leválasztanák az olcsó orosz energiahordozókról, és helyette drága, nyugati importtal fedeznék az ország szükségletét. Ráadásul a terv szerint privatizálnák az MVM és a MOL egy részét és egy új adónemmel, az energiafüggetlenségi adóval terhelnék a magyar emberek pénztárcáját:

a Tisza Párt mintegy 1-1,5 százalékos adóval terhelné a lakossági megtakarításokat. 

A Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott terv előtt Kapitány István ugyancsak az olcsó orosz energiáról történő leválásról beszélt. Magyar Péter energetikai tanácsadója szerint a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába, ezért nem kell rezsicsökkentés, és vissza kell vonni a védett árat és az árréscsökkentést.  

Amennyiben a Shellből érkezett Kapitány István javaslata megvalósulna, nagyságrendileg évi 1,8 millió forinttal kevesebb jutna egy magyar családnak.

 

