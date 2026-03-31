Magyar Péter tanácsadója, Surányi György arról beszélt, el kell törölni a rezsicsökkentést és a védett benzinárat

Kisebb szünet után a kampányhajrában újra megszólalt a Tisza szakértője, a megszorítócsomag egyik szerzője, Surányi György − számol be az Ellenpont. A volt jegybankelnök ezúttal Friderikusz Sándor YouTube-műsorában beszélt a gazdaságpolitikai elképzeléseiről. Surányi most is megszorításokat sürgetett, de ami kifejezetten feltűnő volt múlt hét csütörtöki nyilatkozatában: az általa elmondottak gyakorlatilag teljesen megegyeztek a Tisza Párt napokban kiszivárgott gazdasági terveivel.

Megszorításokat javasol

Kezdésként a rezsicsökkentést támadta, lényegében a sokaknak nagy segítséget jelentő kormányzati intézkedés eltörlését javasolta.

Például nem mer senki ilyennel előállni, hogy ezt a rezsitámogatást úgy ahogy van, el kéne felejteni

− húzta alá a volt jegybankelnök. Majd rögtön meg is indokolta, szerinte miért kellene megszüntetni a kedvezményt. Nem is akármilyen érvvel állt elő. Szerinte a magyar emberek a rezsicsökkentés miatt sokat pazarolnak, így nem elég öntudatosak: