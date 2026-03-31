Gyászolnak Győrben, meghalt a népszerű művész

Szomorú hírt volt kénytelen megosztani a közönséggel a győri Vaskakas Bábszínház. A teátrum hétfőn délután a közösségi oldalán jelentette be, hogy meghalt Bakai István bábművész.

A szűkszavú bejegyzésben olvasható, hogy a gyerekek kedvence 1993-tól egészen nyugdíjba vonulásáig a társulat oszlopos tagja volt.

Nyugodj békében, Pista bácsi!

– búcsúztak volt kollégájuktól, akit a helybéliek közül is sokan gyászolnak.