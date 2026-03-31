Budaházy György: A Fideszre szavaznék a Mi Hazánk jelöltje helyett egyéniben

A Fidesz jelöltjére szavazna Budaházy György a Mi Hazánk jelöltjével szemben az egyéni választói körzetben. Az aktivista a döntését az Ultrahang Plusz podcastjében a magyar választási rendszer működésével magyarázta − számol be a Magyar Nemzet.

Bár ő maga még 2028-ig nem vehet részt választásokon, azt elmondta, hogy szerinte a Mi Hazánk be tud jutni a parlamentbe, azonban úgy véli, a magas részvétel nem kedvezhet a kisebb pártoknak. Ahogy azt sem tartja reálisnak, hogy bármely szervezetnek kétharmados többsége legyen az új Országgyűlésben.

Magyarországnak van egy választási rendszere és a választást az egyéni körzetekben kell megnyerni mindenképpen. Ha ezeket nem tudod megnyerni, akkor valószínűleg elbukod az egész választást

– mutatott rá Budaházy György. Az aktivista arra is kitért, hogy reálisabbnak látja a Fidesz által kommunikált támogatottsági számokat, mint amiket a Tisza Pár mond.