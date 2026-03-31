A volt tiszás árulta el, mi Magyar Péter célja az energiatervvel: „Az Európai Bizottsághoz és Ukrajnához akarnak közeledni”
Mint ismert, kiszivárgott a Tisza Párt energiapolitikai programja: az olcsó orosz energia kivezetésére és sokkoló áremelésre számíthatnak a magyar családok. A dokumentumot, aminek a létezését azonnal letagadta Magyar Péter, a párt egy volt aktivistája, Csercsa Balázs hozta nyilvánosságra, aki belülről látta a Tisza Párt működését és most sok titkot elárul róla.
Ismeretlen személlyel szemben feljelentést is tett
A Tisza egyházügyi munkacsoportjának volt vezetőjét a Patrióta Extrában kérdezték az eltitkolni kívánt programról, számol be a Mandiner. A beszélgetés elején a műsorvezető, Németi Noémi idézett a dokumentumból, amely az orosz energiahordozókról való azonnali leválást, a védett árak kivezetését és a lakossági áram- és gázárak piacosítását, és tulajdonképpen a rezsicsökkentés eltörlését tartalmazza.
Csercsa azzal indokolta azt a döntését, hogy nyilvánosságra hozta ezt a tervezetet, hogy még mindig kitart azon állítása mellett, hogy
a Tisza Párt nagyon sok szakpolitikai kérdésben nem mondja el a valós véleményét, nem mondják el azt, ami a program lényege.
Az egykori munkacsoport-vezető meg sem lepődött azon, hogy Magyar Péter rögtön tagadta ennek a dokumentumnak a létezését, hiszen Csercsa minden korábbi állítását is letagadta, ezért ismeretlen személlyel szemben feljelentést is tett.
Ezután elárulta, hogy az energiapolitikai programot megbízható forrástól kapta, tiszás belső körből, egy olyan személytől, aki jól ismeri Csercsa távozása óta is a fejleményeket, és jelenleg a párt egyik országgyűlési képviselőjelöltje. Ennél pontnál a kiugrott volt önkéntes azt is elárulta, hogy a Tisza Párton belül
Magyar Péter viselkedése miatt kialakulóban van egy belső ellenzék, melyben akadnak jelenlegi országgyűlési képviselőjelöltek és Tisza sziget vezetők is.
Három üzenete van a tervezetnek
Mindezek után a műsorvezető felidézte Kapitány István legutóbbi kijelentését, mely szerint el kell törölni a rezsicsökkentést és a védett benzinárat. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt egyik főszakértője egy fórumon arról beszélt, hogy
sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni.
Arra a kérdésre, hogy van-e a kiszivárgott tervek és Kapitány kijelentései között összefüggés, Csercsa úgy reagált, hogy természetesen van, hiszen a Shell korábbi globális alelnöke röviden azokat az intézkedéseket mondta el, melyek az energiaátállási tervezetben is szerepelnek.
Kapitány István ennek a dokumentumnak ismertette a tartalmát. Az más kérdés, hogy ez szándékos volt-e vagy nem
– jelentette ki a korábbi tiszás aktivista. Csercsa Balázs bár azt nem tudta megmondani, hogy a tervezetet kik „gépelték”, csak feltételezni tudja, hogy ezt a Tisza energiapolitikai szakpolitikusai végezték De léteznek ezzel a területtel foglalkozó munkacsoportok is, véleménye szerint azok tagjai készítették. „Nem vagyok energiaügyi szakpolitikus, szakértő, a magam részéről csak azt tudom elmondani, amit a saját eszemmel is ki tudok gondolni” − mondta.
Ennek az anyagnak három fő üzenetét látom: az egyik az a közeledés az Európai Bizottság és Ukrajna felé, ezzel kapcsolatban a Tisza Párt nem is rejtette véka alá a véleményét. Ezzel összefügg az, hogy az orosz gázról és olajról való leválást meg kell valósítani. A harmadik pedig egy piaci dereguláció
– sorolta. A volt tiszás aktivista arra is emlékeztetett, hogy azt már korábban kijelentették, hogy a Tisza Párt képviselni fogja az Európai Bizottság álláspontját, és az ukránokhoz való közeledés az kifejezetten cél.
„Tehát ilyen szempontból összefügg a Tiszában a belső szándék és egy külső nyomás, ami feléjük érkezik”
– magyarázta.
Magyar Péter egyetért az energiapolitikai tervekkel
Csercsa Balázs elárulta, hogy mint kutató foglalkozik a világrendszerekkel, és azt látja, hogy Magyarország számára az egy jó vonal a külpolitikát tekintve, hogyha jó viszonyban van mindenkivel, aki a régiós politikát befolyásolni tudja, az Egyesült Államokkal vagy Oroszországgal De nem zárná ki az Európai Unióval való jó viszonyt sem.
„Ez számomra egy tetszetős álláspont, a kérdés az, hogy milyen áron. Ha az az ára, hogy az orosz energiáról le kell válni, az nem biztos, hogy az Magyarország érdekeit szolgálná
– húzta alá.
A volt egyházügypolitikai munkacsoport-vezető Németi Noémi azon kérdésére, hogy a programban olvasható megszorító intézkedéseket Magyar Péter támogatja-e, azt felelte, hogy igen.
Jól látható, hogy az ígéretei azok soha sem úgy teljesülnek úgy, ahogy megígéri előre. Ezzel szemben viszont letagad olyan dolgokat, amelyek később beigazolódnak. Ami a Tisza Párt számára kellemetlen, ami a biztos bukáshoz vezethet, azt nem mondják el, éppen a lényeget elhallgatják, és ebbe a körbe tartozik a rezsicsökkentés kivezetése is
– mutatott rá Csercsa Balázs.
