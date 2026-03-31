A volt tiszás árulta el, mi Magyar Péter célja az energiatervvel: „Az Európai Bizottsághoz és Ukrajnához akarnak közeledni”

Mint ismert, kiszivárgott a Tisza Párt energiapolitikai programja: az olcsó orosz energia kivezetésére és sokkoló áremelésre számíthatnak a magyar családok. A dokumentumot, aminek a létezését azonnal letagadta Magyar Péter, a párt egy volt aktivistája, Csercsa Balázs hozta nyilvánosságra, aki belülről látta a Tisza Párt működését és most sok titkot elárul róla.

Ismeretlen személlyel szemben feljelentést is tett

A Tisza egyházügyi munkacsoportjának volt vezetőjét a Patrióta Extrában kérdezték az eltitkolni kívánt programról, számol be a Mandiner. A beszélgetés elején a műsorvezető, Németi Noémi idézett a dokumentumból, amely az orosz energiahordozókról való azonnali leválást, a védett árak kivezetését és a lakossági áram- és gázárak piacosítását, és tulajdonképpen a rezsicsökkentés eltörlését tartalmazza.

Csercsa azzal indokolta azt a döntését, hogy nyilvánosságra hozta ezt a tervezetet, hogy még mindig kitart azon állítása mellett, hogy

a Tisza Párt nagyon sok szakpolitikai kérdésben nem mondja el a valós véleményét, nem mondják el azt, ami a program lényege.

Az egykori munkacsoport-vezető meg sem lepődött azon, hogy Magyar Péter rögtön tagadta ennek a dokumentumnak a létezését, hiszen Csercsa minden korábbi állítását is letagadta, ezért ismeretlen személlyel szemben feljelentést is tett.