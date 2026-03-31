Friss kutatás: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

A 106 választókerületben várható eredmények megbecslése során több eljárást is lehet alkalmazni. Mivel a megválasztott képviselő az, aki a legtöbb szavazatot kapja a választókerületben, a választókerületi győztesek kilétére vonatkozó becslés meglehetősen pontosan elvégezhető.

A Nézőpont Intézet egyszerre három eljárást is alkalmazott.

A választástörténeti adatok feldolgozásával az egyes kerületek politikai irányultsága állapítható meg, míg a mandátumkalkulátorokban is alkalmazott eljárás az egyes választókerületek szokásos eltérését veszi figyelembe az országos közvélemény-kutatási eredményektől.

A legpontosabb helyzetképet az egyes választókerületekben készített reprezentatív felmérések adják, amelyet a Nézőpont Intézet 2026 első három hónapjában 30 választókerületben készített el.