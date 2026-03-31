Döbbenetes viszonyok a Tiszában: előválasztási manipulációról, belső leszámolásról és szexuális zaklatásról ír a pécsi Tisza-sziget

A Tiszát mélyen átszövő, elmérgesedett konfliktusokba, a párt vezetésében uralkodó káoszba és különböző belső botrányos ügyekbe enged betekinteni az egyik Tisza-sziget friss Facebook-bejegyzése − számol be a Magyar Nemzet A Pécsi Egyetemisták Tisza Szigete nevű, 20 ezer követővel rendelkező oldalon hétfőn közzétett posztból olyan kép bontakozik ki a Tiszáról, ami szöges ellentétben áll azzal, amit a párt hivatalosan közvetít magáról a nyilvánosság felé.

Előkerült Puch László

A legmegdöbbentőbb állítás szerint a jelenlegi pártvezetés jelentősen veszített a befolyásából a régi baloldalból érkezett szereplők javára. Mint írták, sokakat raktak ki, amikor kiderült, hogy az illető más párt „ügynöke”, az MSZP kivételével.

Érdekes mód az sehol nem merült fel senkivel szemben aggályként, hogy szoci. Ez összefügghet azzal, hogy a standjainkat, amit Budapestről a Tiszától küldtek nekünk, azt Puch László [az MSZP egykori pénztárnoka – a szerk.] veje tárolta valamiért, továbbá Puch megjelent szigetes rendezvényen

– írták. Ugyancsak megdöbbenést keltett a helyi tiszásokban, hogy Kékes Ferenc egykori szocialista honatyát is látták más szigetek rendezvényén díszvendégként.