Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást

Nyilvános Facebook-bejegyzésben számolt be belső feszültségekről a Pécsi Egyetemisták Tisza Szigete nevű önkéntes közösség. A csoport állítása szerint idővel megváltozott a hangulat és az irányítás a Tisza Párt helyi szervezeti struktúrájában: szerintük az alapítóktól „az óellenzék háza tájáról érkezők” vették át a szervezési feladatokat - taglalta a Mandiner.

A pécsi egyetemistákból álló közösség a kezdetektől aktívan részt vett a párt kampányában: standoltak, kopogtattak, szórólapoztak, és részt vettek több országos akcióban is. A bejegyzésükben azt írták, hogy a mozgalomhoz Magyar Péter elszántsága és az első szervezők – köztük Radnai Márk és Nagy Ervin – inspirációja miatt csatlakoztak.

Egy forradalom kirobbanásában mindig azok az emberek a legfontosabbak, akik elkezdik

– írták a posztban.

A csoport szerint azonban az idők során megváltozott a működés módja. Állításuk szerint új emberek jelentek meg a szervezésben, akik a korábbi önkéntes struktúrát felváltva egyre inkább utasításokkal irányítják a munkát. A bejegyzés szerint mára odáig jutott a helyzet, hogy az önkéntesek „gyakorlatilag utasításba kapják”, mit, mikor és hol kell csinálniuk, sőt azt is, merre menjenek az autóikkal – miközben a költségeket sokszor saját zsebből állják.