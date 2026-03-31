Emberi csontok kerültek elő Füzérkajatán, nyomoz a rendőrség
Áramütést szenvedett egy vagonra felmászott kamasz Szombathelyen, társa a történtek után elszaladt a helyszínről
Súlyos áramütés ért egy 18 éven aluli fiatalt szombat este Szombathelyen. A 112Press értesülései szerint a kamasz felmászott egy vagon tetejére, ahol a felsővezetékhez érhetett.
A tinédzser nem egyedül volt a szerelvény környékén, egy másik gyerek is ott tartózkodott, de amikor látta, hogy társát baleset érte, elszaladt a helyszínről.
A pórul járt diák életveszélyes sérüléseket szenvedett, ezért Budapestre szállították, ahol mélyaltatásban tartják.
A helyi médium feltételezése alapján nem öngyilkos akart lenni a fiatal, hanem olyan látványos fotót, videót szeretett volna készíteni, amilyenből már rengeteg szerencsétlenség történt a vonatokra felmászó tinikkel.
A baleset időpontjában egyébként a Szent Korona másolatát szállító nosztalgiaszerelvény állt éppen a vasi vármegyeszékhelyen, de egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy valóban arra kapaszkodott volna fel a gyerek.
Rejtélyes feliratok jelentek meg a Duna-parton, a rendőrségnek kellett intézkednie
Riasztást adtak ki az ország több részére, dermesztően búcsúzik a március
Kifehéredett a táj reggelre Magyarország több pontján, látványos felvételek készültek
Elszabadult a pokol az ország több városában, döbbenetes felvételek készültek
Döntött a bíróság a gyermekbántalmazással vádolt edző ügyében
Baltával támadt apjára egy alapi férfi
Lesújtó képek készültek Pécsnél, szörnyű tragédia történt – Fotók
Akár májkárosodást is okozhat a gyermekek körében népszerű édesség – Íme a lista!
Mentőhelikopter szállt le Őrhalomban, nagy volt az ijedtség
Templom elé csapódott egy sofőr Ozorán, egy kuka állította meg
Meghalt egy férfi egy Budapestre tartó vonaton