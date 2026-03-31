Áramütést szenvedett egy vagonra felmászott kamasz Szombathelyen, társa a történtek után elszaladt a helyszínről

Újabb sajnálatos eset történt.
2026. március 31., kedd 14:03
Súlyos áramütés ért egy 18 éven aluli fiatalt szombat este Szombathelyen. A 112Press értesülései szerint a kamasz felmászott egy vagon tetejére, ahol a felsővezetékhez érhetett.

A tinédzser nem egyedül volt a szerelvény környékén, egy másik gyerek is ott tartózkodott, de amikor látta, hogy társát baleset érte, elszaladt a helyszínről.

A pórul járt diák életveszélyes sérüléseket szenvedett, ezért Budapestre szállították, ahol mélyaltatásban tartják. 

A fotó illusztráció: Tények archív

A helyi médium feltételezése alapján nem öngyilkos akart lenni a fiatal, hanem olyan látványos fotót, videót szeretett volna készíteni, amilyenből már rengeteg szerencsétlenség történt a vonatokra felmászó tinikkel.

A baleset időpontjában egyébként a Szent Korona másolatát szállító nosztalgiaszerelvény állt éppen a vasi vármegyeszékhelyen, de egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy valóban arra kapaszkodott volna fel a gyerek.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

