„Le kell küzdeni a Magyarország nevű akadályt” – üzente az ukrán külügyminiszter Kaja Kallas mellől
Nemzetközi választási megfigyelő misszió jön Magyarországra
A magyarországi voksolási eljárást és az országgyűlési választások átláthatóságát és törvényességét felügyelő nemzetközi választási megfigyelői misszió alakult és érkezik Magyarországra. A Liberty Coalition for a Free and Fair Election (LCFFE, a továbbiakban: „Szabadság Koalíció a Tisztességes Választásokért,” röviden: „Szabadság Koalíció”) monitorozó tevékenységének fókuszában az április 12-i választás törvényes lebonyolítása áll, valamint annak vizsgálata, hogy a magyar választók demokratikus körülmények között, szabadon és illetéktelen befolyástól mentesen fejezhetik-e ki politikai akaratukat, illetve a választás eredménye hitelesen tükrözi-e a népakaratot.
A választás felügyeletét már elkezdte a misszió szakértői csoportja
A Szabadság Koalíció létrehozását azok a politikai oldalakon átívelő kritikák is ösztönözték, amelyek az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) jelenleg is az országban tartózkodó missziójával kapcsolatban merültek fel. E kritikák, valamint az a tény, hogy az EBESZ több magasan kvalifikált szakértő jelentkezését is elutasította a magyarországi választási megfigyelő missziójába, megerősítik azt a meggyőződést, hogy szükség van egy további, felkészült és elfogulatlan tagokból álló nemzetközi választási megfigyelő misszió tevékenységére. A Szabadság Koalíciót a világ számos pontjáról érkező
- Argentína,
- Ausztria,
- Csehország,
- Kenya,
- Lengyelország,
- Németország,
- Olaszország,
- Spanyolország,
- Szerbia,
- Tanzánia,
- Egyesült Államok
közel száz megfigyelője alkotja, akik közül többen neves szakmai szervezeteket és intézeteket képviselnek.
A Koalíciót két elismert szakember, Anna Wellisz kommunikációs szakértő (USA), valamint Jerzy Kwasniewski jogász, ügyvéd (Lengyelország) vezeti.
A misszió szakértői csoportja (összesen nyolc fő) két héttel a választás napja előtt kezdi meg munkáját, míg a többi elemző és megfigyelő folyamatosan érkezik Magyarországra.
A választás napján a misszió az ország egész területén jelen lesz a szavazókörökben
A Szabadság Koalíció tagjai hangsúlyozzák, hogy az ENSZ-nél elfogadott, a nemzetközi választási megfigyelés alapelveiről szóló nyilatkozatnak (DoP) megfelelően a nemzetközi választási megfigyelést a fogadó ország szuverenitásának és törvényeinek teljes körű tiszteletben tartásával, valamint a nemzeti politikai szereplőkkel szembeni pártatlanság legmagasabb követelményei szerint kell lefolytatni.
A Szabadság Koalíció a választási eljárás teljes folyamatát vizsgálja, konzultációkat folytat a választási szervek, alkotmányos szervek, a politikai pártok, a média és a civil szféra képviselőivel.
A választás napján a misszió az ország egész területén jelen lesz a szavazókörökben. Mindezt annak érdekében, hogy a szavazást követően átfogó és megalapozott véleményt mondhasson a választások lebonyolításáról, valamint a választási eljárás tisztaságáról és integritásáról.
Nyitókép: MTI
