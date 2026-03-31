Nemzetközi választási megfigyelő misszió jön Magyarországra

Közel százfős nemzetközi megfigyelő misszió érkezik Magyarországra. Céljuk a 2026-os magyar országgyűlési választás tisztaságának garantálása és annak vizsgálata lesz, hogy a magyarok szabadon kifejezhetik-e politikai akaratukat, illetve a választás eredménye tükrözi-e a népakaratot. Minderről a Szabadság Koalíció a Tisztességes Választásokért szervezet számolt be a közösségi oldalán.
2026. március 31., kedd 15:44
A magyarországi voksolási eljárást és az országgyűlési választások átláthatóságát és törvényességét felügyelő nemzetközi választási megfigyelői misszió alakult és érkezik Magyarországra. A Liberty Coalition for a Free and Fair Election (LCFFE, a továbbiakban: „Szabadság Koalíció a Tisztességes Választásokért,” röviden: „Szabadság Koalíció”) monitorozó tevékenységének fókuszában az április 12-i választás törvényes lebonyolítása áll, valamint annak vizsgálata, hogy a magyar választók demokratikus körülmények között, szabadon és illetéktelen befolyástól mentesen fejezhetik-e ki politikai akaratukat, illetve a választás eredménye hitelesen tükrözi-e a népakaratot.

Orbán Viktor a tavaszi választás nagy esélyese, és a nemzetközi misszió az esetleges csalások megakadályozását, az idegen befolyásolás kiszűrését kapta fő feladatául
Orbán Viktor a tavaszi választás nagy esélyese, és a nemzetközi misszió az esetleges csalások megakadályozását, az idegen befolyásolás kiszűrését kapta fő feladatául
A választás felügyeletét már elkezdte a misszió szakértői csoportja

A Szabadság Koalíció létrehozását azok a politikai oldalakon átívelő kritikák is ösztönözték, amelyek az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) jelenleg is az országban tartózkodó missziójával kapcsolatban merültek fel. E kritikák, valamint az a tény, hogy az EBESZ több magasan kvalifikált szakértő jelentkezését is elutasította a magyarországi választási megfigyelő missziójába, megerősítik azt a meggyőződést, hogy szükség van egy további, felkészült és elfogulatlan tagokból álló nemzetközi választási megfigyelő misszió tevékenységére. A Szabadság Koalíciót a világ számos pontjáról érkező

  • Argentína, 
  • Ausztria, 
  • Csehország, 
  • Kenya, 
  • Lengyelország, 
  • Németország, 
  • Olaszország, 
  • Spanyolország, 
  • Szerbia, 
  • Tanzánia,
  • Egyesült Államok 

közel száz megfigyelője alkotja, akik közül többen neves szakmai szervezeteket és intézeteket képviselnek. 

A Koalíciót két elismert szakember, Anna Wellisz kommunikációs szakértő (USA), valamint Jerzy Kwasniewski jogász, ügyvéd (Lengyelország) vezeti. 

A misszió szakértői csoportja (összesen nyolc fő) két héttel a választás napja előtt kezdi meg munkáját, míg a többi elemző és megfigyelő folyamatosan érkezik Magyarországra.

A választás napján a misszió az ország egész területén jelen lesz a szavazókörökben

A Szabadság Koalíció tagjai hangsúlyozzák, hogy az ENSZ-nél elfogadott, a nemzetközi választási megfigyelés alapelveiről szóló nyilatkozatnak (DoP) megfelelően a nemzetközi választási megfigyelést a fogadó ország szuverenitásának és törvényeinek teljes körű tiszteletben tartásával, valamint a nemzeti politikai szereplőkkel szembeni pártatlanság legmagasabb követelményei szerint kell lefolytatni.

A Szabadság Koalíció a választási eljárás teljes folyamatát vizsgálja, konzultációkat folytat a választási szervek, alkotmányos szervek, a politikai pártok, a média és a civil szféra képviselőivel. 

A választás napján a misszió az ország egész területén jelen lesz a szavazókörökben. Mindezt annak érdekében, hogy a szavazást követően átfogó és megalapozott véleményt mondhasson a választások lebonyolításáról, valamint a választási eljárás tisztaságáról és integritásáról.

