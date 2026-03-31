Nemzetközi választási megfigyelő misszió jön Magyarországra

A magyarországi voksolási eljárást és az országgyűlési választások átláthatóságát és törvényességét felügyelő nemzetközi választási megfigyelői misszió alakult és érkezik Magyarországra. A Liberty Coalition for a Free and Fair Election (LCFFE, a továbbiakban: „Szabadság Koalíció a Tisztességes Választásokért,” röviden: „Szabadság Koalíció”) monitorozó tevékenységének fókuszában az április 12-i választás törvényes lebonyolítása áll, valamint annak vizsgálata, hogy a magyar választók demokratikus körülmények között, szabadon és illetéktelen befolyástól mentesen fejezhetik-e ki politikai akaratukat, illetve a választás eredménye hitelesen tükrözi-e a népakaratot.

Orbán Viktor a tavaszi választás nagy esélyese, és a nemzetközi misszió az esetleges csalások megakadályozását, az idegen befolyásolás kiszűrését kapta fő feladatául

A választás felügyeletét már elkezdte a misszió szakértői csoportja

A Szabadság Koalíció létrehozását azok a politikai oldalakon átívelő kritikák is ösztönözték, amelyek az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) jelenleg is az országban tartózkodó missziójával kapcsolatban merültek fel. E kritikák, valamint az a tény, hogy az EBESZ több magasan kvalifikált szakértő jelentkezését is elutasította a magyarországi választási megfigyelő missziójába, megerősítik azt a meggyőződést, hogy szükség van egy további, felkészült és elfogulatlan tagokból álló nemzetközi választási megfigyelő misszió tevékenységére. A Szabadság Koalíciót a világ számos pontjáról érkező