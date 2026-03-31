Szijjártó Péter: minden idők leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozása zajlik a magyar parlamenti választásba

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban kifejtette, hogy "ha valakinek volt még bármifajta kétsége afelől, hogy van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választási folyamatba, akkor az megkaphatta ma reggel a bizonyítékot".

Szerintem az egy óriásbotrány, egy nagyon durva óriásbotrány, hogy külföldi titkosszolgálatok folyamatosan lehallgatták a telefonhívásaimat, és ezek a külföldi titkosszolgálatok ezeket a telefonhívásokat most másfél héttel a magyar parlamenti választás előtt nyilvánosságra hozták. Mi ez, ha nem minden idők legdurvább, legsúlyosabb, leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozása a magyar parlamenti választásba. Ráadásul mindez minden bizonnyal aktív magyar újságírói segítséggel történt

- szögezte le.

Szijjártó Péter nyilvánvalónak nevezte, hogy a külföldi titkosszolgálati beavatkozás Ukrajna érdekében történik a magyar parlamenti választásba.

"Ami a hatalmas szenzációként tálalt telefonbeszélgetéseket illeti, először is a lehallgatási lista nem teljes. Messze nem teljes, mert ahogy azt már többször elmondtam, az európai uniós döntések, köztük a szankciós döntések kapcsán azok hatásairól nemcsak az orosz külügyminiszterrel, hanem számos nem európai uniós ország külügyminiszterével rendszeresen szoktam egyeztetni. És fogok természetesen a jövőben is" - fogalmazott.