Tragikus hirtelenséggel meghalt az 50 éves sztáredző

A hírről a fehérorosz klub honlapja számolt be kedden. Koksarov 1996 és 2012 között szerepelt az orosz nemzeti együttesben, amellyel 1997-ben világbajnoki, 2000-ben pedig olimpiai aranyérmet nyert, a szlovén Celje együttesével pedig 2004-ben Bajnokok Ligája-győzelmet is ünnepelhetett. Ezek mellett van még egy ötkarikás bronza (2004), továbbá egy vb- (1999) és egy Európa-bajnoki ezüstje (2000) is.

A Breszt együttesét 2023 óta irányította, halálának okáról nem számolt be az egyesület.