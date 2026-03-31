Döntött a labdarúgó szövetség: Azonnali hatállyal lapátra tették a válogatott szövetségi kapitányt
Az afrikai ország csapata hétfőn este felkészülési mérkőzésen 2-1-re kikapott Németországtól, ez sorozatban a negyedik veresége volt, a GFA pedig azonnali hatállyal megvált az 50 éves szakembertől. Utódjáról és a felmondás részleteiről továbbiakat nem közölt a szövetség.
Addo a második időszakát töltötte a ghánai válogatottnál, amellyel 2022-ben megbízott szövetségi kapitányként részt vett a katari világbajnokságon, igaz a csoportkörből nem jutott tovább.
Játékospályafutása során a Hamburgban született Addo kizárólag Németországban futballozott, a Borussia Dortmunddal 2002-ben bajnoki címet szerzett, illetve ugyanabban az idényben UEFA Kupa-döntőt játszott.
A ghánai válogatott élére 2024 márciusában nevezték ki újra, és irányításával a nemzeti csapat története során ötödik alkalommal jutott ki világbajnokságra. A nyári tornán az L csoportban szerepel majd Angliával, Horvátországgal és Panamával.
A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik meg, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti majd.
Forrás: MTI / A nyitókép illusztráció: Shutterstock
