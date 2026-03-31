Döntött a labdarúgó szövetség: Azonnali hatállyal lapátra tették a válogatott szövetségi kapitányt

Az afrikai ország csapata hétfőn este felkészülési mérkőzésen 2-1-re kikapott Németországtól, ez sorozatban a negyedik veresége volt, a GFA pedig azonnali hatállyal megvált az 50 éves szakembertől. Utódjáról és a felmondás részleteiről továbbiakat nem közölt a szövetség.

Addo a második időszakát töltötte a ghánai válogatottnál, amellyel 2022-ben megbízott szövetségi kapitányként részt vett a katari világbajnokságon, igaz a csoportkörből nem jutott tovább.

🚨 BREAKING: The Black Stars have sacked Otto Addo just 72 days before the World Cup: a run of 5 consecutive defeats in recent friendlies proved decisive 🇬🇭🔚



Játékospályafutása során a Hamburgban született Addo kizárólag Németországban futballozott, a Borussia Dortmunddal 2002-ben bajnoki címet szerzett, illetve ugyanabban az idényben UEFA Kupa-döntőt játszott.

A ghánai válogatott élére 2024 márciusában nevezték ki újra, és irányításával a nemzeti csapat története során ötödik alkalommal jutott ki világbajnokságra. A nyári tornán az L csoportban szerepel majd Angliával, Horvátországgal és Panamával.