Kényszersorozás: egyre több embert visznek el Kárpátaljáról - videóval

Ismét felkerült egy videó a Telegramra, amelyen az ukrajnai kényszersorozás látható. A térfigyelő kamerák felvételén egy férfi tűnik fel, aki kerékpárral halad egy ungvári utcán Kárpátalján.

A felvételen az látszik, hogy a férfi hirtelen megáll, eldobja a kerékpárját, majd futásnak ered. Rövid időn belül több sorozó katona is feltűnik, akik üldözőbe veszik.

A férfi végül egy nyitott kapun keresztül bemenekül egy udvarba. A katonák nem követik tovább, így ezúttal sikerült elkerülnie az elfogást.



Az utóbbi időben egyre több hasonló felvétel kerül nyilvánosságra, amelyeken az ukrajnai mozgósítás során alkalmazott erőszakos intézkedések láthatók. Egyre kifinomultabb és egyben aggasztóbb módszereket is bevetnek: a legfrissebb hírek szerint a toborzók már társkereső alkalmazásokon keresztül próbálják elérni a férfiakat, hogy besorozzák őket.